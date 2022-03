Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : cet animateur, effondré, qui n'a pas pu réussi à faire de discours

L'émotion était à son comble mercredi 9 mars 2022. Une semaine après le décès de Jean-Pierre Pernaut, sa famille et ses proches se sont réunis en la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris pour ses obsèques. Sa femme Nathalie Marquay a notamment fait une forte apparition, digne mais éprouvée par le chagrin, aux côtés de ses enfants Lou et Tom. L'ex-femme de Jean-Pierre Pernaut était également présente, non loin de leurs enfants Julia et Olivier.

Ils étaient soutenus par la grande famille de l'audiovisuel du journaliste, parti à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer du poumon. Et certaines personnalités se sont distinguées lors de la cérémonie en prononçant des discours. On sait par exemple que Karine Le Marchand, Sylvie Tellier ou encore Evelyne Dhéliat ont accepté de prendre la parole. En revanche, malgré la demande de Nathalie Marquay, un animateur a refusé de se prêter à l'exercice. Il s'agit de Bernard Montiel. Beaucoup trop bouleversé, il n'a pas eu la force de monter sur scène. "Nathalie nous a demandé de faire un discours. Je n'ai pas eu le courage de le faire. Je n'ai pas voulu le faire. Je me sentais totalement incapable. On en a beaucoup parlé tous les deux", a-t-il confié quelques heures plus tard dans Touche pas à mon poste, saluant au passage la bonne volonté de sa camarade Valérie Bénaïm qui, elle, a livré un message.

Je ne voulais même pas venir

Juste avant le début de la cérémonie, Bernard Montiel apparaissait déjà dévasté au moment de son arrivée à l'église. Au micro de BFMTV, il avait même expliqué avoir hésité à se rendre aux obsèques. "Je suis très triste. Je ne voulais même pas venir. C'est toujours difficile", a-t-il déclaré. Et d'ajouter au sujet de JPP : "Il était très fédérateur. Les gens l'aimaient et ils avaient raison de l'aimer. J'ai travaillé un peu avec lui. On apprend beaucoup avec des gens comme lui et il n'en reste pas beaucoup."

Bernard Montiel avait heureusement retrouvé sur place ses copains de Touche pas à mon poste, dont Cyril Hanouna qui lui aussi est apparu très ému. "C'était un ami, un confident dans le boulot. Il a toujours été là quand j'ai eu besoin de lui. Quand je démarrais, il m'a soutenu et a toujours été là pour moi. J'ai suivi ses derniers instants avec Nathalie. Depuis deux semaines, on sait que c'est compliqué. Pour moi, il n'est pas parti. C'est l'un des hommes qui m'a le plus aidé dans le métier", a-t-il reconnu de son côté pour BFMTV.