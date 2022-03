Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : Cyril Hanouna, très ému, retrouve la famille Touche pas à mon poste

Ce mercredi 9 mars 2022, il était l'heure de faire ses adieux à Jean-Pierre Pernaut. Le journaliste nous a quitté à l'âge de 71 ans le 2 mars dernier, à la suite de complications au coeur survenues ces dernières semaines. Il souffrait également en parallèle d'un cancer du poumon depuis plusieurs mois. Ses obsèques ont eu lieu à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. Sa famille au complet, à savoir sa femme Nathalie Marquay digne face au cercueil de son mari, ou encore ses quatre enfants dont Lou (20 ans) et Tom (19 ans), en larmes.

Ce sont également des personnalités issues du milieu audiovisuel qui ont souhaité rendre un ultime hommage au journaliste star de TF1 au record de longévité à la présentation d'un journal. Claire Chazal, Anne-Claire Coudray, Michel Drucker mais aussi des politiques comme Nicolas Sarkozy ou encore Brigitte Macron sont notamment venus saluer le départ du journaliste si respecté.

En outre, l'entourage de Jean-Pierre Pernaut a pu compter sur la présence de la grande famille de Touche pas à mon poste. Et pour cause, Nathalie Marquay est chroniqueuse dans l'émission et s'est ainsi liée d'amitié avec Cyril Hanouna et toute sa bande. L'animateur a d'ailleurs reçu à plusieurs reprises Jean-Pierre Pernaut sur son plateau, pour son plus grand plaisir. "Pour moi, c'était un ami, un confident dans le boulot, il a toujours été là quand j'ai eu besoin de lui, même quand je démarrais, il m'a soutenu. J'ai suivi ces derniers instants avec Nathalie, depuis deux semaines on savait que c'était compliqué... Mais pour moi il n'est pas parti, il sera toujours là", a-t-il déclaré, très ému, au micro de BFMTV.

Sur place, Cyril Hanouna a retrouvé ses complices Valérie Bénaïm, Géraldine Maillet, Isabelle Morni-Bosc, Guillaume Genton, Nicolas Pernikoff et Bernard Montiel. Ce dernier a lui aussi exprimé sa tristesse pour nos confrères de BFMTV. "Je suis très triste. Je ne voulais même pas venir. C'est toujours difficile", a-t-il lâché. Une fois rentré dans la Basilique parisienne, Bernard Montiel s'est saisi de son compte Instagram pour poster un autre message : "RIP. Beaucoup d'amour pour ses 4 enfants et ma Nathalie Marquay".