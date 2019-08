Obsèques du prince Ferdinand von Bismarck : des adieux "dignes" à Friedrichsruh

Arrière-petit-fils d'Otto von Bismarck, père de l'Empire allemand, mais aussi parrain du roi Willem-Alexander des Pays-Bas, le prince Ferdinand von Bismarck est décédé le 23 juillet 2019 à l'âge de 88 ans à l'hôpital St. Adolf-Stift de Reinbek (Schleswig-Holstein). Onze jours plus tard, ses obsèques ont été célébrées dans l'intimité et en grand comité le 3 août au château de Friedrichsruh.

Fils de l'homme politique - une tradition familiale - Otto Christian Archibald von Bismarck et de la Suédoise Ann-Mari Tengbom, fille de l'architecte de renom Ivar Tengbom, Ferdinand von Bismarck était né à Londres et avait grandi entre la capitale anglaise, Rome et la Suède. Diplômé en droit dans les années 1950, il avait un temps travaillé pour la Commission européenne à Bruxelles avant de s'établir à la fin des années 1960 comme avocat à Friedrichsruh, le fief familial - depuis sa construction par son arrière-grand-père - près de Hambourg. De son union, en 1960, avec la comtesse belge Elisabeth Lippens, petite-fille de l'ancien ministre belge Maurice Lippens, sont issus quatre enfants : Carl-Edouard, qui vient d'hériter du titre de prince de Bismarck que son père porta de 1975 à sa mort, Gottfried, mort en 2007, Gregor et Vanessa.

Tous trois étaient naturellement présents, en compagnie de près de 180 personnes réunies au mausolée de Bismarck sur la colline Schneckenberg, juste en face de Friedrichsruh, pour lui rendre un dernier hommage à l'heure pour lui de reposer auprès de son illustre aïeul. En pleines vacances, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas s'était déplacé pour dire adieu à son parrain, qui était un ami de son propre père le prince Claus, tout comme la comtesse Gunilla von Bismarck, soeur du défunt et figure de la jet-set, qui a quitté Marbella, dans le sud de l'Espagne, pour rallier le nord de l'Allemagne. "Je me sens très mal, mais la famille me donne beaucoup de force. On se soutient mutuellement. C'étaient des funérailles très dignes", a confié à l'issue du service Gunilla, 69 ans, venue accompagnée par son fils Francisco Bismarck-Ortiz. Le comte Nikolai von Bismarck, neveu du prince Ferdinand et dernier compagnon de Kate Moss, et la chanteuse Vicky Leandros (J'aime la vie), qui se décrit comme "une voisine et une amie" de Ferdinand, faisaient également partie de l'assemblée, avec ses enfants et son ex-mari.

Si les obsèques ont été célébrées dignement, le climat n'est pour autant pas totalement serein. Alors que le prince Ferdinand laisse derrière lui un patrimoine estimé à près d'un demi-milliard d'euros (terres, forêts et biens immobiliers), ses deux fils sont en guerre : le droit d'aînesse fait de Carl-Eduard (58 ans), marié en quatrièmes noces depuis 2016 avec la spécialiste de l'art brésilienne Alessandra Silvestri-Levy, son héritier tout désigné, ce que conteste son frère cadet Gregor (55 ans), qui gérait ces dernières années les affaires familiales en raison des problèmes de santé de leur père... et de ceux mis en avant par Carl-Eduard pour justifier son incapacité à le faire. Dans une interview accordée au tabloïd allemand Bunte, Gregor se présentait comme le "nouveau chef de famille de Friedrichsruh", selon - à l'en croire - la volonté de son père, mais Carl-Eduard se dit prêt à faire valoir ses droits dynastiques devant la justice. "Je pleure mon père, un grand homme que je porterai toujours dans mon coeur", a-t-il seulement répondu à Bild lors des funérailles, se refusant logiquement à commenter les problèmes de succession.