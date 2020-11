Olivia Colman (The Crown) : Sa technique improbable pour respecter la froideur d'Elizabeth II

Les téléspectateurs vont faire leurs adieux à Olivia Colman, formidable dans le rôle d'Elizabeth II pour The Crown, la série au succès mondial de Netflix. Elle incarne une dernière fois la monarque dans la 4e saison actuellement disponible, aux côtés notamment de la jeune Emma Corrin alias Lady Diana et Gillian Anderson sous les traits de la Première ministre Margaret Thatcher. A la télé anglaise, l'actrice a évoqué comment elle abordait son personnage.

Dans The Crown, Olivia Colman incarne la reine Elizabeth II entre la fin des années 1960 et jusqu'au début des années 1990. Dans la peau de la souveraine, l'actrice a été obligée de se faire violence pour respecter du mieux possible l'image de celle-ci qu'il s'agisse de sa rigidité ou sa supposée froideur avec ses interlocuteurs. Tout l'inverse d'elle puisqu'Olivia Colman est du genre émotive ! "On me suspend depuis le plafond", avait-elle d'abord plaisanté dans l'émission The Graham Norton Show en 2018, pour expliquer comment elle faisait pour avoir l'air impassible. Puis, plus sérieusement, l'actrice de 46 ans avait dévoilé la technique improbable trouvée par la production pour lui faire garder son sérieux et une forme de neutralité sur le visage.

Olivia Colman expliquait alors : "C'est assez dur alors si d'autres personnages doivent dire quelque chose de triste je ne peux pas me tordre de douleur [elle mime une émotion de tristesse, NDLR]. C'est quelque chose que la reine ne fait pas, elle est stoïque (...) Alors ils filment souvent ces scènes depuis l'arrière de ma tête. Et puis ils ont trouvé une astuce : ils me donnent une oreillette et ils me balancent The Shipping Forecast ! Alors je me concentre sur cela mais c'est un peu malpoli car je n'écoute plus ce que me disent mes partenaires. J'essaye de ne pas les écouter." L'actrice reçoit donc dans son oreille le bulletin météorologique de la BBC Radio concernant les mers autour des côtes des îles britanniques ! Un programme spécial réalisé de base à la faveur de la Maritime and Coastguard Agency.

Olivia Colman sera remplacée - comme elle-même avait remplacé Claire Foy dans le rôle - par Imelda Staunton pour la prochaine saison de The Crown.