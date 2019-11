Olivia Newton-John veut fournir du cannabis médical à tous les malades

Olivia Newton-John se lance dans une nouvelle bataille et ce sera peut-être sa dernière. Alors qu'elle lutte contre un troisième cancer depuis 1992, l'actrice anglo-australienne veut que chaque malade ait accès au cannabis médical.

"Cette année, entre le traitement et le cannabis, je me sens fantastiquement bien", a-t-elle déclaré à la conférence annuelle du centre Wellness Walk and Research Run à Melbourne le 6 octobre.

La chanteuse et actrice a fondé le Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre en Australie et espère être "bientôt en mesure d'en fournir à tout le monde", ajoutant que "c'est son rêve". Elle en a profité pour exprimer son enthousiasme face à la décision du gouvernement australien de financer la recherche à hauteur de 3 millions de dollars. "Ça m'a aidée d'une façon incroyable pour la douleur, le sommeil et l'anxiété. Particulièrement quand j'ai du arrêter la morphine et que j'ai pris du cannabis qui ne tue pas comme un opiacé."

Le mari de la star de Grease, John Easterling, fait pousser son propre cannabis dans leur propriété de Californie, l'un des premiers états américains à avoir voté la légalisation. "Il fait pousser la plante et la transforme sous forme liquide", explique-t-elle. "Je la bois le matin (...) et je prends des gouttes quatre à cinq fois par jour."