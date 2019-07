Omar Sy dévoile une tendre photo de lui enfant : Ses fans sous le charme

Sénégalais par son père et mauritanien par sa mère, Omar Sy se rappelle encore cette enfance à Trappes bercée par plusieurs cultures, dans une famille de huit enfants. "J'ai grandi comme ça, un peu comme dans le monde des poupées à Disney : un coup j'étais en Inde, un coup au Portugal, un coup aux Antilles, un coup au Maghreb", confiait-il au Parisien en 2011.

Le fabuleux destin d'Omar Sy, Jamel Debbouze et Nicolas Anelka a été raconté par Mélissa Theuriau, l'épouse de l'humoriste, dans le documentaire L'Entrée des Trappistes (Canal+). "C'était super chaleureux partout. Ils sont tous très attachés à Trappes", avait-elle confié. Elle avait surtout retenu une phrase forte de Jamel qui résumait bien leur histoire à tous les trois : "Si on n'avait pas eu cette chance, on aurait été les meilleurs dans n'importe quelle autre discipline : on aurait été les meilleurs astronautes, les meilleurs ministres ou encore les meilleurs braqueurs." Mélissa avait conclu : "Il y a une volonté et une force, plus fortes que tout. Une véritable force de travail !" La preuve !