Ophélie Meunier : De retour à Paris, bronzée et radieuse !

Du lundi 23 septembre au mardi 1er octobre 2019, Paris vibrera au rythme des défilés de sa Fashion Week. Ophélie Meunier en est une habituée et pourrait prendre part à la fête. Elle s'y est préparée cette semaine, en assistant à l'ouverture d'un nouveau magasin.

Comptoir des Cotonniers s'installe rue de Sèvres, dans le 6e arrondissement ! La marque française a célébré l'ouverture de sa nouvelle boutique ce mardi 17 septembre 2019. Ophélie Meunier en a découvert le design et les articles en vente. Encore bronzée de ses vacances en Corse et d'un week-end à Marrakech, la journaliste et jeune maman de 31 ans a retrouvé une consoeur, la jolie présentatrice télé Isabelle Ithurburu (Canal+).

Les actrices Valérie Bonneton et Chloé Jouannet (la fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet, bientôt dans le film Banlieusards sur Netflix), ainsi que la chanteuse Sylvie Hoarau, du duo Brigitte, étaient également de la partie.

Avant cette soirée, Ophélie Meunier avait fait sa rentrée en société dans les tribunes du Parc des Princes. Le 25 août dernier, la présentatrice des émissions Zone interdite et Nouvelle Vie (sur M6) a assisté à la rencontre PSG - Toulouse. Les locaux s'étaient imposés sur le score de 4-0.