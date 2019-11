Ophélie Meunier en couple, Sandrine Quétier : Supportrices au Parc pour PSG-LOSC

Pour le PSG, les stars bravent le froid ! Elles sont encore plusieurs à s'être rendues au Parc des Princes, ce vendredi 22 novembre 2019, pour assister au match opposant le club de la capitale à Lille. Une Sandrine Quétier en charmante compagnie, Ophélie Meunier et son mari, ainsi qu'Arié Elmaleh et son fils étaient en tribunes pour applaudir Neymar Jr et ses partenaires.

Le PSG a donné le coup d'envoi de la 14 journée du championnat de Ligue 1 Conforama sur son terrain. L'entraîneur allemand Thomas Tuchel et ses joueurs y ont reçu le LOSC (Lille Olympique Sporting Club) et ont conforté leur première place au classement, grâce à une victoire 2-0.

Vendredi encore, plusieurs milliers de spectateurs s'étaient réunis au Parc des Princes. Parmi eux figurait l'ex-présentatrice de Danse avec les stars, Sandrine Quétier. Vue en début de semaine aux illuminations de la rue du Faubourg-Saint-Honoré avec Inès de la Fressange et Laurie Cholewa, Sandrine était cette fois accompagné d'un ami masculin.

Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne, l'acteur (et petit frère de Gad Elmaleh) Arié Elmaleh, sorti avec son fils Isaac, l'ex-Miss France Maëva Coucke, Nicolas Sarkozy, son fils Pierre, grands habitués du Parc, Issa Doumbia, Richard Anconina, le rappeur Cheu B, l'agent d'artistes Karolyne Leibovici, le réalisateur Jalil Lespert ou encore les tennismen Sébastien Grosjean Richard Gasquet avaient également bravé le froid pour voir les stars du PSG à l'oeuvre.