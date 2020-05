Ophélie Meunier et Cyril Féraud en deuil après la mort de Carlos Simoes, 43 ans

Réalisateur pour la télévision, Carlos Simoes est décédé à l'âge de 43 ans, emporté en quelques mois par un cancer. Dans le milieu audiovisuel, l'émotion est totale...

Le 8 mai 2020, Cyril Féraud a le premier partagé sa douleur suite à la mort du réalisateur du programme La Carte aux trésors. Animateur de l'émission depuis 2018, le journaliste de 35 ans avait tissé des liens forts avec Carlos. Sur Twitter, il partage une photographie avec le réalisateur et écrit en légende : "Tristesse immense. La famille de 'La Carte aux trésors' est en deuil. Carlos, notre réalisateur, s'est envolé. Doux, gentil, talentueux, on ne pouvait que l'aimer. Immense pensée pour sa fille et sa famille."

Une tristesse partagée par d'autres personnalités du petit écran comme Marc-Olivier Fogiel, Nathalie André (directrice du divertissement chez France Télévisions), Alexandra Redde-Amiel (directrice des divertissements et variétés de France Télévisions) mais aussi par l'animatrice Ophélie Meunier. Inconsolable, la journaliste partage sa peine sur Instagram et dévoile les causes de la mort du réalisateur. Elle écrit : "Tu vas nous manquer. C'est irréel de partir à 43 ans, emporté par ce fichu cancer en quelques mois... Quelle personne géniale tu étais Carlos. Si rassurant à mes débuts, puis devenu un super partenaire de terrain ces 4 dernières années, comme ici en 2016 en tournage à Cannes pour Le Tube avec toute notre équipe de rêve, et jusqu'à aujourd'hui pour Zone Interdite. Pensée très très émue pour ta fille Lou."

Carlos Simoes a débuté sa carrière en tant que chef monteur avant de devenir réalisateur pour la télévision en 2012 pour les chaînes M6, W9, Canal+ ainsi que pour le groupe France Télévisions.