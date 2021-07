Ophélie Meunier maman : week-end en famille avec son fils et son mari

Elle a bien raison de passer du bon temps en famille, parce que son été est pour le moins éreintant. En plus de la présentation de Zone Interdite, elle est aussi à la tête du journal télévisé d'M6, le 19:45 pour les prochaines semaines. Et en plus de tout ça, la populaire journaliste doit aussi préparer l'arrivée de son deuxième enfant, puisqu'elle est enceinte.

Ophélie et Mathieu doivent attendre avec beaucoup d'impatience ce nouvel enfant. Le couple qui se fréquente depuis 2015 s'est marié en 2018, un peu plus d'un an avant la naissance de Joseph. Pudique, la jeune femme de 33 ans évoque peu l'homme qui partage sa vie.

Elle avait toutefois fait une exception en 2019 dans les colonnes de Paris Match : "Après la bénédiction qu'a été notre mariage, j'ai le sentiment que nous formons un vrai foyer. Je suis tellement fière de pouvoir dire 'mon mari' ou d'être appelée Mme Meunier-Vergne (...) J'ai besoin qu'il prenne soin de moi, comme je peux le faire de lui. Ma jauge, c'est la profondeur inouïe de mon engagement, de mes sentiments envers lui. Il est la moitié de moi comme je suis la moitié de lui. Nos similitudes, aussi nombreuses que nos différences, fusionnent pour alimenter notre relation, et je ferai en sorte de préserver cela jusqu'au bout. Un jour, l'enfant devenu grand quitte la maison. Ne reste que le couple, c'est lui qu'il faut protéger."