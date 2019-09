Orelsan sur son 31 accompagné de Sophie Turner à Deauville

Samedi 7 septembre, le 45e Festival du cinéma américain de Deauville proposait la projection du long-métrage Heavy, réalisé par Jouri Smit avec l'actrice Sophie Turner. La désormais ex-star de la série Game of Thrones a pris la pose avec Orelsan.

Sur le tapis rouge de la soirée événement, Sophie Turner est apparue très élégante dans une robe noire fendue signée Louis Vuitton. La star de 23 ans a pris la pose pour les photographes en compagnie du chanteur et acteur français Orelsan, lequel avait opté pour un impeccable costume bleu foncé sur une chemise blanche, sans cravate. Quelques instants plus tard, l'artiste - membre du jury de cette nouvelle édition - montait sur scène pour remettre à l'Américaine le prix Nouvel Hollywood. "Quand je t'ai découvert, tu avais à peine 15 ans. Je dis tu parce que tu as passé beaucoup trop de temps dans la télé de mon salon pour que l'on se vouvoie. (...) Je vais pas spoiler la fin de Game of Thrones mais je peux dire qu'en dix ans, c'est devenu un de mes personnages préférés et ce n'est pas sans rapport avec le jeu et le charisme de Sophie", a-t-il déclaré en référence à son personnage de Sansa Stark.

Sophie Turner, qui n'avait pas fait le déplacement avec son mari Joe Jonas, a aussi pris la pose un peu plus tôt au photocall du film Heavy, qui n'a pas encore de date de sortie officielle. Elle était une fois encore habillée en Vuitton mais dans une tenue composée d'un ample pantacourt noir et d'une veste rose.

L'histoire : "Seven est un dealer mondain qui partage son temps entre ses clients de confiance et les soirées folles où s'amusent top-models et consommateurs de drogue. Il partage cette vie idyllique avec Maddie, le yin de son yang et son âme soeur. Jusqu'au jour où un ami d'enfance avec lequel il n'avait plus de contact refait surface et lui demande de l'aide. Au mépris du bon sens, Seven accepte en souvenir du bon vieux temps, ignorant qu'il va s'enfoncer dans une spirale infernale où personne ne sera épargné mais où tout le monde sera à blâmer."

