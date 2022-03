Paola de Belgique sérieusement blessée après une chute : 8 semaines d'immobilisation...

La reine de Belgique se retrouve privée d'engagements officiels pour les huit prochaines semaines... Le 3 mars 2022, le palais royal a en effet annoncé que la reine Paola avait fait une mauvaise chute. Malheureusement, l'épouse de l'ancien roi des Belges Albert II se retrouve avec une fracture du col de l'humérus, au niveau de l'épaule.

"Suite à une chute, Sa Majesté la Reine Paola s'est fracturé le col huméral droit et doit respecter une période de convalescence de huit semaines", a-t-il été annoncé jeudi. La reine de 84 ans "se voit dès lors contrainte d'annuler les activités officielles qu'elle avait prévues dans les semaines à venir". La dernière apparition de Paola remonte au 17 février dernier, à Laeken, lorsqu'elle a assisté à la messe annuelle commémorant les membres décédés de la famille royale de Belgique. On avait alors eu droit à une rare réunion de famille. Delphine de Saxe-Cobourg, la fille née hors mariage d'Albert II reconnue princesse il y a un an, était même de la partie.

La reine Paola a récemment été mise en avant à la télévision belge : un rare documentaire lui étant consacré a été diffusé sur la RTBF le 18 février. Dans ce programme intitulé Paola, côté jardin, l'ancienne reine s'est confiée à coeur ouvert sur son parcours hors du commun, celui d'une aristocrate italienne devenue reine des Belges en 1993. Avec franchise, Paola a évoqué les hauts et les bas de son mariage avec Albert II, y compris sa propre liaison extra conjugale avec un journaliste français.



Après avoir été au bord du divorce, le couple s'est finalement ressoudé. Il profite aujourd'hui d'une vie de famille bien remplie avec enfants et petits-enfants. Egalement présent dans le documentaire, le roi Philippe a d'ailleurs témoigné : "Je suis fier et vraiment heureux de voir mes parents unis. La réconciliation et le pardon, c'est ce qu'il y a de plus difficile mais de plus grand."