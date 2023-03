Pascal Obispo comme on ne l'a jamais vu ! Cette "facette inconnue" révélée pour la première fois

Lorsqu'il n'est pas sur scène pour chanter ses plus grands titres comme Plus que tout au monde, Tombé pour elle ou Lucie,Pascal Obispo peint. En effet, celui qui est désormais séparé de Julie Hantson, avec qui il s'était marié, crée aussi des tableaux d'arts, une passion qui semble l'animer au quotidien, en plus de la musique. Elle lui permet également de "fuir" ses "drames personnels", comme il l'avait déjà confié à nos confrères de Sud Ouest. Et le 26 mars prochain, ce passe-temps deviendra encore plus concret puisqu'une soixantaine de ses oeuvres sera exposée au musée de la Mer Marine à Bordeaux.

"Le Musée Mer Marine est heureux de dévoiler pour la première fois une facette inconnue de Pascal Obispo : son travail de peintre. Un tout nouveau processus d'extériorisation, qui a contribué à élargir les horizons de Pascal Obispo, et qui lui a permis d'exprimer son art autrement que par la chanson", pouvait-on lire sur le compte Instagram de l'établissement ce mardi, avec à l'appui une vidéo de l'artiste en train de réaliser ses peintures.