Pascale Arbillot : Son ex-compagnon, lui aussi acteur, est mort brutalement à 56 ans

Pascale Arbillot, hilarante dans la comédie Pension complète diffusée ce mardi 28 mars au soir sur C8, aura vécu une idylle par le passé avec le défunt acteur Artus de Penguern. C'est notamment grâce à lui qu'elle avait fait ses premières armes au cinéma, dans son film Grégoire Moulin contre l'humanité. Dans ce long-métrage, la comédienne incarne Odile Bonheur, une jeune femme qui change la vie d'un homme pourchassé par la malchance (joué par Artus).

Mais étant très discrète sur sa vie privée, l'actrice ne s'est jamais réellement exprimée sur cette romance. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ont fini par prendre deux chemins différents, tout en conservant une relation respectueuse et amicale. On peut également imaginer que la comédienne a beaucoup été attristée par la mort de son ex-compagnon, en 2013. Ce dernier avait été victime d'un accident vasculaire cérébral, rendant ainsi son dernier souffle à l'âge de 56 ans.

Les joies de la garde alternée

Il avait ensuite été inhumé au cimetière du Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement de Paris. Le grand public retiendra ses rôles, à la fois secondaires et marquants, dans La cité de la peur, dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou encore dans Agathe Cléry, en 2007. Juste avant sa disparition, Artus de Penguern venait de jouer dans un dernier film, intitulé La Fleur de l'âge et réalisé par Nick Quinn. Nul ne doute qu'il gardera toujours une grande place dans le coeur et les souvenirs de Pascale Abrillot.

À noter que, hormis cette ancienne histoire d'amour, on sait également que Pascale Abrillot a partagé la vie de l'acteur et réalisateur Bruno Chiche, et qu'elle a eu un fils en 2005 prénommé Léonard, et ce malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer à cause de son endométriose. En 2010, elle faisait de rares confidences sur sa vie de mère pour ELLE, révélant notamment découvrir "les joies de la garde alternée", et ainsi avoir la possibilité de "faire la grasse matinée de temps en temps", tout en jonglant "avec les disponibilités de la nounou et des emplois du temps de fous". Le principal pour elle étant que son "petit garçon le vive bien".