Patricia Kaas le coeur brisé : des adieux déchirants à celui qu'elle considérait comme son "boss"...

Il avait croisé le chemin des plus grandes et des plus grands. Le dimanche 14 août 2022, le danseur et chorégraphe Arthur Plasschaert est mort, à l'âge de 92 ans, dans le département de l'Orne. Depuis que sa disparition a été officialisée, de nombreuses larmes coulent sur les joues des artistes qui avaient eu la chance de le côtoyer. Patricia Kaas, qui avait bénéficié de ses précieux conseils durant l'année 1995, a elle aussi tenu à lui rendre hommage, sur les réseaux sociaux, en partageant une photographie qui avait été capturée à l'époque de leur rencontre. Il portait, alors, un T-shirt de la comédie musicale Cats.

"Arthur Plasschaert... mon boss, écrit Patricia Kaas, le coeur brisé. Ta grâce et ton immense générosité vont faire danser les étoiles." Il est certain que, tout là-haut, ça doit swinguer sévère depuis l'arrivée du chorégraphe. De son vivant, déjà, il avait été à la tête de nombreuses performances, toutes plus brillantes les unes que les autres. Mais en 1990, il avait décidé que sa carrière avait suffisamment duré. Il avait quitté la vie qu'il menait à 200 à l'heure à Paris pour s'installer tranquillement en Normandie avec son compagnon, Loïc Le Page. Ils avaient crée, ensemble, le Festival Jazz'Orne Danse qui fêtera ses 15 ans durant l'année 2023.