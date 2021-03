Patrick Bruel en deuil et plongé dans une "immense tristesse" : il annonce la mort d'un être cher

C'est une triste nouvelle qui a été annoncée le 14 mars 2021. Jean Frydman est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 95 ans. L'homme d'affaires franco-israélien est mort à son domicile de Savyon, près de Tel-Aviv en Israël. Ancien résistant et organisateur de la manifestation pour la paix de Tel-Aviv, Jean Frydman était également un homme de médias qui "a notamment fondé [la régie publicitaire] Mediavision et cofondé Europe 1", a précisé un communiqué officiel.

Jean Frydman était par ailleurs un très bon ami de Patrick Bruel. Dévasté par sa disparition, le chanteur lui a rendu hommage sur Instagram. "Tu as tellement compté... Merci mon copain. Immense tristesse... Embrasse Guy pour moi", a-t-il écrit sous une photo en noir et blanc de leur duo complice. Via sa story Instagram, le papa d'Oscar (né en 2003) et Léon (né en 2005) à également partagé quelques souvenirs de leur belle amitié. Les abonnés de l'artiste se sont alors empressés de lui adresser quelques mots bienveillants pour le consoler.