Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols et mystérieusement absent de CNEWS : des hypothèses avancées

Patrick Poivre d'Arvor est dans la tourmente. Le 18 février 2021, nos confrères du Parisien ont révélé que le présentateur de 73 ans était accusé de viols par l'écrivaine Florence Porcel (37 ans). Depuis, il n'est plus réapparu sur CNEWS, où il officie en tant que chroniqueur récurrent. Une absence qui intrigue.

A l'origine, PPDA était invité à débattre le mardi et le vendredi dans l'émission de Clélie Mathias La Belle Equipe diffusée sur CNews de 14h à 15h30. Mais sa dernière apparition sur le plateau remonte au 16 février et à priori, il n'est pas prévu qu'il fasse son retour sur la chaîne. Une absence remarquée par les téléspectateurs. Mais pourquoi l'ancien compagnon de Claire Chazal, qui a été remplacé au pied levé par Patrice Arditti, n'est-il plus dans le programme ?

Nos confrères du Parisien se sont intéressés au sujet et ont tout d'abord précisé que la réponse officielle de CNEWS était : "Il n'y a pas d'explication !" La direction a simplement précisé que le journaliste n'était plus en contrat depuis le 31 décembre 2020. Depuis, PPDA - qui a vu son émission littéraire Vive les livres être arrêtée mi-janvier - est intervenant et est rémunéré en fonction de ses passages. Le site a ensuite contacté plusieurs intervenants réguliers du début d'après-midi ainsi que Clélie Mathias et même son de cloche. Tous assurent "ne pas avoir d'infos" sur l'absence de Patrick Poivre d'Arvor.

Patrick Poivre d'Arvor absent volontairement ?

S'agit-il d'une volonté de la part de CNEWS à cause des accusations qui visent l'ancien présentateur du JT de 20H de TF1 ? Selon Le Parisien, cette théorie ne tient pas la route car Jean-Marc Morandini était à l'antenne en septembre 2016 malgré sa mise en examen pour "corruption de mineur aggravée". Et aujourd'hui, il est toujours aux commandes de Morandini Live bien que la date du procès du présentateur, qui sera jugé en correctionnelle, n'ait toujours pas été fixée.

Cette décision pourrait donc venir de PPDA. "Il s'est lui-même retiré de l'antenne pour s'occuper exclusivement de sa défense. C'est plutôt logique, ces accusations sont graves", a déclaré un habitué de la chaîne. "Il avait trouvé sa place dans l'équipe et prenait du plaisir à l'exercice, mais c'est compliqué pour lui de parler de la crise sanitaire et du reste de l'actualité depuis la plainte qui le vise. On ne sait même pas s'il est prévu qu'il revienne", a confié un autre. Et un troisième salarié à lâché : "Il se cache, enfonce un salarié de la chaîne. Il n'a surtout pas envie de se montrer en public." Marc Menant, qui débat souvent à ses côtés, n'a quant à lui préféré pas faire de supposition : "Ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas les poubelles." Contacté par Le Parisien, le principal intéressé n'a pas répondu.

Rappelons que Florence Porcel a porté plainte auprès du parquet de Nanterre, une enquête préliminaire a donc été ouverte. Elle a dénoncé un rapport sexuel non consenti en 2004 dans son bureau et elle dit qu'il lui a imposé une fellation en 2009 au siège de la société de production A Prime Group. Une histoire que l'auteure a évoquée de "manière codée" dans son livre Pandorini (sorti le 6 janvier dernier aux éditions JC Lattès). Patrick Poivre d'Arvor a nié les faits qui lui sont reprochés et souhaite contre-attaquer en justice pour dénonciation calomnieuse. L'enquête préliminaire a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne.

Patrick Poivre d'Arvor reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.