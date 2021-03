Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols : Un communiqué très ferme du Parquet !

L'ancien roi du 20H de TF1 - où il n'a pas laissé que des bons souvenirs -, Patrick Poivre d'Arvor, se retrouve à 73 ans face à la justice... réelle et populaire. D'ores et déjà déclaré coupable par la Toile, il doit cependant répondre des faits qui lui sont reprochés devant des magistrats dont c'est le travail que de statuer sur sa culpabilité ou non. Le parquet de Nanterre a fait paraitre un communiqué pour mettre les choses au clair.

"Dans l'enquête préliminaire ouverte suite à la plainte déposée le 15/02/2021 par Florence PORCEL [une romancière âgée de 37 ans qui l'accuse de viols, NDLR] auprès du parquet de Nanterre, les investigations confiée à la BRDP se poursuivent sur les faits dénoncés par celle-ci. Plusieurs auditions de témoins éventuels des faits dénoncés ou faisant partie de l'environnement du mis en cause et de la victime sont ainsi réalisées par les enquêteurs, notamment dans le cadre professionnel. D'autres personnes se signalent spontanément pour être entendues", relate d'abord le communiqué du parquet.

Depuis les accusations portées contre PPDA, qui nie tout en bloc affirmant n'avoir que des relations consenties, d'autres témoignages ont été relatés contre l'homme de médias. "A l'issue de ces investigations, monsieur Patrick Poivre d'Arvor sera entendu. Souhaitant que ces investigations puissent se poursuivre avec l'objectivité et l'impartialité requises, le parquet de Nanterre déplore que tout ou partie du contenu de certaines de ces auditions ait été publié dans la presse, avant même leur exploitation complète par le service d'enquête. Cette publicité complique le travail d'investigation, porte atteinte à la présomption d'innocence du mis en cause, et à l'intimité des victimes. Dans ce triple objectif, le parquet de Nanterre informe qu'il ne communiquera plus sur cette enquête avant sa clôture, une fois l'ensemble des actes utiles réalisés", ajoute le communiqué. Une réaction qui intervient après le long papier du journal Le Monde donnant la parole à huit femmes accusant à leur tour PPDA de faits de viols ou d'agressions sexuelles.

Le parquet aurait pris cette décision de communiquer fermement après la diffusion de l'information qu'une deuxième plainte avait été déposée... alors qu'à ce jour, cette deuxième plainte n'existe pas.

Outré par ce qu'il considère être "une tempête" qui s'est abattue sur lui ainsi qu'une forme de promotion du livre de Florence Porcel intitulé Pandorini, Patrick Poivre d'Arvor avait indiqué vouloir lui aussi saisir la justice pour dénonciation calomnieuse.

Patrick Poivre d'Arvor reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.