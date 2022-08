Patrick Sébastien : À quoi ressemble sa petite-fille Marie, née après la mort, à 19 ans, du fils de l'animateur

Patrick Sébastien sera l'invité surprise ce lundi 22 août de la série Camping Paradis diffusée sur TF1. L'occasion d'évoquer un drame qui a profondément marqué l'animateur. Car oui, sous ses airs de bon vivant, toujours souriant et positif, se cache un homme meurtri par la mort de son fils aîné Sébastien, décédé à l'âge de 19 ans d'un accident de moto en 1990.

"Il voulait une moto, et puis il était assez prudent mais c'était la nuit, c'était l'été, il roulait vite, et puis voilà... Ça fait partie de ma vie, on a ça tatoué tous les jours ! Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à mon fils évidemment" confiait l'interprète des Sardines à Sept à Huit l'année dernière. "J'ai pris son prénom quand il a fallu trouver un nom de scène. Puis, on était très proche, on avait 16 ans d'écart seulement, je l'ai eu à 16 ans," avait-il d'ailleurs précisé, puisqu'il s'appelle à l'origine Patrick Boutot.

"Obligé de vivre avec les absents"

Un événement d'autant plus tragique que la fille de Sébastien, nommée Marie, naissait cinq mois plus tard, de son premier mariage avec une certaine Martine. Marie, qui est donc la petite-fille de Patrick Sébastien, décidait, il y a deux ans, de prendre exceptionnellement la parole et de montrer son visage dans l'émission Touche pas à mon poste, à laquelle participait ce soir-là son grand-père, pour lui adresser un message bouleversant.

"Coucou mon pap's, alors aujourd'hui j'avais envie de te faire une petite surprise. Parce que comme tu le sais, dans deux jours, c'est l'anniversaire de papa. Et malheureusement, s'il était encore parmi nous, il aurait eu 50 ans. Tu sais que j'ai eu besoin d'extérioriser tout ça, de créer, de composer. Et que j'ai fait un morceau sur lui. En attendant, je t'embrasse très très fort. Je t'aime très fort", avait confié la jolie blonde. Une déclaration qui avait profondément touché l'ex-compagnon de Marie Myriam.

"C'est un lien extraordinaire qui fait que tu es obligé de vivre avec les absents. C'est comme ça, c'est la vie", avait-il répondu. Pour rappel, il est papa d'autres enfants : Olivier (né en 1980 de son mariage avec Sylvie), puis Benjamin (né en 1991 de son mariage avec Fanfan) et Lily (adoptée en 2008 avec son épouse Nathalie).