Patrick Sébastien : Son appartement cambriolé et "en piteux état"

Patrick Sébastien a ajouté son nom à la triste liste des victimes de cambriolages estivaux. Comme le rapporte le magazine Ici Paris, dans les kiosques le mercredi 7 août 2019, le désormais ex-animateur de France 2 a appris que son appartement de Boulogne (en région parisienne) a été visité pendant ses vacances dans le Sud.

L'été de Patrick Sébastien avait joyeusement commencé par une série de concerts au mois de juillet, avant une période de repos avec sa femme Nana et leur fille Lily dans le sud de la France. Un déplacement en province qui a profité aux cambrioleurs, lesquels choisissent régulièrement la période estivale pour commettre leurs méfaits quand les gens sont loin de chez eux... Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 août 2019, selon des informations de la police dont a eu connaissance Ici Paris, l'appartement du couple a donc été cambriolé et les malfrats seraient entrés par la terrasse. "Ils ont également saccagé l'appartement, qui se trouverait dans un piteux état", peut-on lire.

Patrick Sébastien (de son vrai nom Patrick Boutot), âgé de 65 ans, et sa femme Nathalie (dite Nana), inquiets de l'étendue des dégâts, sont alors rentrés dans les Hauts-de-Seine dès le 5 août. "Le préjudice pourrait s'élever sans doute à plusieurs centaines de milliers d'euros", affirme le magazine, même si l'on ne sait pas encore exactement ce qui a été volé.

Heureusement, au milieu de tout cela, Patrick Sébastien a aussi d'autres raisons de garder (un peu) le sourire. L'ancien animateur des Années bonheur et du Plus Grand Cabaret du Monde a récemment marié son fils Benjamin et, cet automne, il sortira un nouveau disque intitulé Entre nous. L'occasion pour le trublion de retourner à la rencontre de ses fans fidèles, lui qui ne peut plus compter sur la télévision pour partager sa passion avec eux.

Thomas Montet