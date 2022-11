Patrick Timsit remet une Ferrari à un heureux gagnant d'une tombola organisée pour la bonne cause

Joindre l'utile à la recherche, c'était l'ambition de l'Institut Imagine cette année. Cet établissement, qui a pour objectif d'accélérer la recherche sur les maladies génétiques, vient de permettre, samedi 29 octobre, à un certain Philippe R. de devenir l'heureux propriétaire d'une magnifique Ferrari Roma, qu'il s'est procurée pour seulement 5 euros. Mais comment cela est possible ? Il est tout simplement le grand gagnant de la tombola "Le Grand Prix Imagine", qui avait pour objectif de rassembler un maximum d'argent afin de faire avancer la recherche et de changer la vie des familles qui sont frappées par ces maladies.

Il a récupéré les clés du véhicule aux côtés d'Arnold Munnich (Président de la Fondation Imagine) mais surtout en compagnie du comédien Patrick Timsit, qui s'est montré très investi dans cette cause. "J'invite les gens à continuer d'aider cette institut, qui réunit 150 chercheurs en permanence et 600 chercheurs tout au long de l'année, au service des maladies génétiques qui touchent les enfants", a déclaré l'acteur de 63 ans. Pour rappel, cette tombola avait été annoncée le 12 septembre dernier par Gad Elmaleh qui officiait, comme chaque année, en tant que maître de cérémonie du gala de charité organisé par l'Institut.

Une belle action

Un incroyable concours, qui avait donc permis à chaque acheteur d'un ticket de 5 euros sur le site HelloAsso, de tenter sa chance pour remporter une Ferrari Roma (0km et non immatriculée). Philippe R. est donc l'heureux propriétaire de ce véhicule, qui était jusqu'ici exposé du 17 au 22 octobre au Mondial de l'Auto 2022, sur un stand offert par le Mondial de l'Auto à l'Institut Imagine, le stand 408 dans le pavillon 4. Les sommes récoltées grâce à cette tombola ont déjà été reversées à l'institut.

Pour rappel, les maladies génétiques sont la première cause de mortalité des enfants en France. Chaque jour en France, 64 bébés naissent avec une maladie génétique. Les chercheurs et médecins de l'Institut Imagine ont pour mission de les comprendre et de les guérir.