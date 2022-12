Paul et Luana Belmondo : Premier Noël pour leur petit-fils, jolie photo de famille à l'approche des fêtes

Tu es bien tombé

Pour rappel, le couple a acceuilli son premier enfant le 10 avril dernier, en annonçant déjà la nouvelle sur Instagram. "Ce 10/04/2022 tu as changé nos vies à tout jamais, à nous de rendre la tienne la plus belle possible... et dans une famille arméno-italienne comme la notre crois- moi tu es bien tombé! Prépare-toi à être inondé d'amour!", écrivaient Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian au lendemain de la naissance de leur nourrisson. Un heureux événement, qui avait également comblé de bonheur tout le famille (notamment Paul Belmondo), alors qu'elle était attristée depuis de nombreux mois par la mort du célèbre acteur Jean-Paul Belmondo, survenue le 6 septembre 2021.