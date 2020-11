Paul Pogba : Journée en famille à la ferme, après son violent coup de gueule

Une journée de détente bien méritée pour Paul Pogba qui a annoncé lundi dernier sa volonté de porter plainte contre les médias (notamment The Sun) ayant véhiculé des rumeurs lui prêtant la volonté de se retirer de l'équipe de France, en signe de protestation contre de récents propos du président français Emmanuel Macron sur l'islam.

"Des informations absolument infondées à 100% circulent à mon sujet, affirmant des choses que je n'ai jamais dites ou pensées, a démenti le joueur de Manchester United via son compte Instagram. Je suis consterné, en colère, choqué et frustré que certains médias se servent de moi pour faire des gros titres totalement faux sur le sujet très sensible des événements en France en ajoutant l'équipe de France et ma religion dans le lot".

Le champion du monde de football de confession musulmane a de plus ajouté qu'il allait "entamer des actions judiciaires contre les éditeurs et ceux qui répandent ces informations 100% fausses" rappelant qu'il était évidemment "contre toute forme de terrorisme et de violence".