Paul Pogba : Photos de cette très belle brune pour laquelle il a craqué avant sa femme Zulay

Il est dans le football depuis tellement d'années que l'on pourrait croire qu'il est plus âgé, mais Paul Pogba n'a que 30 ans. La star des Bleus fête aujourd'hui son anniversaire et on imagine qu'il sera entouré de sa femme, Zulay et de ses 2 garçons, Shakur (4 ans) et Keyann Zaahid (1 an), en attendant le petit dernier, qui devrait arrivé d'ici quelques semaines à en croire le ventre rond de la Bolivienne. Une belle journée pour le Français, qui vit des moments particulièrement compliqués professionnellement parlant. Absent pour cause de blessure depuis de longs mois, celui que l'on surnomme la pioche a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde au Qatar en décembre dernier.

Il a donc pu profiter de cette longue période pour se remettre de ses blessures et après être apparu dans le groupe de la Juventus Turin ces dernières semaines, il a malheureusement rechuté et devrait être absent encore plusieurs semaines. Des moments forcément durs à vivre pour Paul Pogba, mais il est bien entouré avec sa femme Zulay, à ses côtés depuis plusieurs années et avec qui il s'est marié en 2019. Plutôt discret sur sa vie amoureuse, le coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France a pourtant connu une autre belle histoire avant de rencontrer sa femme.

Une jolie brune présente à tous ses matchs

On est alors en 2014 et Paul Pogba est encore un tout jeune espoir. Il vient d'éclater à la Juventus Turin et compte seulement quelques sélections avec les Bleus. Star en devenir, il est souvent aperçu au côté d'une très jolie brune, que l'on voit assister à plusieurs matchs de l'équipe de France cette année-là (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama). Difficile d'en savoir plus sur la jeune femme à l'époque, mais elle était présente à la Coupe du monde 2014 qui s'est tenue au Brésil. Face aux adversaires de l'équipe de France, comme le Nigeria,l'Équateur et la Suisse, elle était dans les tribunes pour soutenir son compagnon.

Une histoire qui n'a pas duré, mais depuis, Paul Pogba a su trouver l'amour auprès de Zulay, qui va certainement lui réserver une belle surprise pour son anniversaire !