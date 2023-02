Paul Pogba : Sa femme Zulay dévoile un ventre de plus en plus rond !

À défaut de pouvoir rejouer au football, Paul Pogba va prochainement vivre un très bel évènement hors des terrains. La dernière année a été particulièrement galère pour la star des Bleus, qui n'a quasiment pas joué en 2022. Après un début d'année compliqué en Angleterre, il a signé à la Juventus Turin, espérant un nouveau départ, mais les pépins physiques ne lui ont toujours pas permis de jouer. Une situation qui énerve les supporters du club italien, mais certaines rumeurs indiquaient qu'il pourrait être dans le groupe pour affronter Nantes ce soir.

Ce n'est malheureusement pas le cas et Paul Pogba va devenir encourager ses coéquipiers depuis son poste de télévision. Heureux d'être retourné de l'autre côté des Alpes, Paul Pogba mène la belle vie avec sa femme, Zulay et ses deux enfants, Shakur (4 ans) et Keyann Zaahid (1 an). Mais la famille va prochainement s'agrandir, comme la belle vénézuélienne de 28 ans l'a révélé le 15 janvier dernier. Une annonce qui a forcément réjoui les nombreux fans du footballeur de 29 ans, qui va donc devenir papa pour la troisième fois. Pour l'heure, on ne sait pas s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon, mais une chose est sûre, l'accouchement est pour bientôt !

Une sortie entre copines dans une jolie robe dorée

Il y a une dizaine de jours, Zulay affichait déjà son ventre proéminent lors d'une sortie au restaurant et on pouvait déjà se rendre compte que la jolie blonde en était déjà à plusieurs mois. Elle a récidivé ce 23 février en partageant une série de photos sur son compte Instagram. Active et suivie par plus de 810 000 abonnés sur la plateforme, la femme de Paul Pogba s'est offerte une belle soirée entre copines. L'occasion pour elle de porter une très jolie robe dorée, qui laissait paraître son ventre de plus en plus rond ! "La soirée de maman", a-t-elle alors qu'elle se trouve actuellement à Dubaï, dans l'un des hôtels les plus luxueux de l'émirat. Un beau moment entre filles pour Zulay et l'occasion pour tous ses fans de bien se rendre compte que l'arrivée du troisième enfant approche à grands pas !