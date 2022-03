Pauline (Koh-Lanta 2022) métamorphosée et amincie : sa transformation physique en images !

Dans Koh-Lanta, Le Totem maudit, ils étaient vingt-quatre à espérer toucher le chèque de 100 000 euros et surtout être l'ultime survivor. Après les éliminations de Céline et Lili en première semaine puis Mattéo lors du deuxième épisode ainsi que l'abandon de Franck, les aventuriers sont vingt à prétendre au titre de vainqueur. Parmi eux se trouve Pauline, qui a hérité du bracelet maudit de sa camarade Lili. Malgré cela, la jolie blonde de 24 ans entend bien se faire une place. Il faut dire qu'elle revient de loin...

L'aventurière est présentée comme responsable de communication dans un supermarché tenu par son père. Un profil bien moins sportif qu'une grande partie de ses camarades. Toutefois, Pauline a pour passion commune avec son frère Théo Pourchaire le kart. Mais elle a dû stopper l'automobile afin que la famille se concentre sur la carrière plus prometteuse du jeune homme. Une coupure avec le sport qui a changé ses habitudes quotidiennes et notamment alimentaires. La jolie blonde n'a pas toujours eu la silhouette svelte qu'elle affiche fièrement devant les caméras de TF1.

En janvier 2019, trois ans avant sa participation à Koh-Lanta, Le Totem maudit, l'ex-Miss partage un avant/après sur son compte Instagram. Sur une première photo, elle apparaît en top à bretelles et short. Une tenue qui moule son corps plus en formes. Le deuxième cliché montre une Pauline amincie : moins de joues, plus d'abdos et un physique digne des mannequins des magazines. La transformation laisse sans voix. Mais la belle s'explique tout de même en légende.