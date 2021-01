Pauline Lefèvre maman : tendre photo avec bébé en plein allaitement

Pauline Lefèvre est sans doute une des rares personnes à vouloir se souvenir de 2020. Et pour cause ! C'est en décembre dernier qu'elle a annoncé avoir accueilli des jumeaux dans sa vie, nés en réalité deux mois plus tôt dans la totale discrétion. La jeune maman, âgée de 39 ans, est désormais bien occupée par ces deux petites bouches à nourrir...

Dimanche 10 janvier 2021, c'est sur son compte Instagram que Pauline Lefèvre a dévoilé une rare photo des coulisses de sa nouvelle vie de mère. La jolie blonde a pris la pose avec un de ses bébés, en train de lui donner le sein. En légende, elle écrit : "Douceur du dimanche soir... bon courage pour cette nouvelle semaine semi-confinée #breastfeeding #athome #countrylife." Depuis plusieurs mois, l'ex-Miss Météo de Canal + semble profiter des joies du grand air en province, ayant révélé sur plusieurs publications qu'elle se trouvait en Bourgogne alors qu'elle avait aussi fait un saut par le Jura auparavant. Avec deux enfants, pouvoir faire de longues promenades pour se vider la tête sans avoir à se soucier de la distanciation sociale est un vrai luxe.