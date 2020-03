Pékin Express 2020 : Un binôme emblématique a failli intégrer l'aventure

Pékin Express revient ce mardi 3 mars 2020 pour un deuxième épisode sur M6. Après l'élimination soudaine de Thierry et Maurice, il ne reste plus que six binômes en lice, à savoir Mathieu et Thomas, Maxime et Alizée, Julie et Denis, Cécilia et Mathieu, Pauline et Aurélie et Fabrice et Ingrid. Tous ont la chance de tenter l'aventure une seconde fois. Et cerise sur le gâteau, à l'occasion des quinze ans du programme, ils ont l'opportunité de parcourir la route emblématique reliant les capitales russe et chinoise. Ainsi, trois pays seront parcourus par les candidats au fil de la saison, la Russie, la Mongolie et la Chine.

Des destinations qui requièrent un sacré dispositif de sécurité. Interrogé par Ouest-France à ce sujet, Stéphane Rotenberg explique : "Pour éviter tout problème, nous avons renforcé la sécurité, comme nous l'avions déjà fait lors de la précédente saison alors que les candidats devaient traverser la Colombie." Par ailleurs, on apprend que les baroudeurs de Pékin Express "ne sont jamais seuls sur la route". Chacun de leurs déplacements est scruté de près, notamment à l'aide d'une voiture appartenant à la production, qui transporte un professionnel du pays, "prêt à intervenir au moindre problème". Même lorsque les binômes trouvent refuge la nuit chez des locaux, des précautions sont prises. "On repère les habitations et on prend contact avec les locaux. Les candidats ont aussi un téléphone d'urgence et un tracker, qui nous permet de savoir exactement où ils sont. Au moindre problème, nous intervenons aussitôt", assure Stéphane Rotenberg.

En outre, avant d'entamer ce périple de plusieurs semaines, la production de Pékin Express prend contact avec le ministère des Affaires étrangères sur place afin de se mettre d'accord sur les itinéraires à prendre. "Nous avons aussi toutes les autorisations des autorités locales, mais, quelquefois, cela ne nous empêche pas d'être confrontés à des problèmes", se souvient l'animateur qui fait là référence à leur étape en Chine lors d'un événement national. "Malgré les autorisations, se souvient-il, nos caméras étaient malvenues alors que l'Empire du Milieu fêtait les 70 ans du régime." À noter également que dans toutes les éditions de Pékin Express, un binôme de secours est prévu. Cette année, ce sont Leïla et Karim, vus dans la saison 7 en 2011, qui auraient pu intégrer le jeu selon les informations de Télé Loisirs. Mais malheureusement pour eux, aucun abandon n'est survenu lors de la première étape et ils sont rentrés bredouilles à Paris. Si des binômes décident d'abandonner plus tard, ils seront cette fois-ci remplacés par les derniers éliminés.