Pepe Muñoz : Le danseur de Céline Dion roucoule à New York avec son compagnon

Le beau Pepe Muñoz a finalement trouvé chausson de danse à son pied ! Depuis quelques jours, le chorégraphe de Céline Dion s'affiche au côté d'un jeune homme au physique redoutable sur les réseaux sociaux. Petits mots doux par-ci - "Tu es le plus beau" -, petits coeurs par-là... Si l'on ignore les circonstances de leur rencontre, on sait que son partenaire porte le nom de Brayden Newby et qu'il pratique sensiblement la même profession : Monsieur est danseur, dans la ville de New-York s'il vous plaît ! Plus facile, quand on s'y connait ainsi, de faire le premier pas.

On a longtemps prêté à Pepe Muñoz une relation romantique avec la chanteuse Céline Dion. Main dans la main dans les rues de toutes les plus grandes capitales, le duo a fait courir les bruits les plus fous avant que la diva canadienne ne mette les choses au clair. "Quand les gens ont commencé à prendre des photos et à se dire : 'Qui est cet homme ? Et René ?'... ne mélangeons pas tout, se souvenait-elle auprès du Sun. Nous sommes meilleurs amis. Bien sûr, nous nous câlinons et nous nous tenons la main et nous sortons, donc les gens voient cela. Ce que je veux dire, c'est que c'est un gentleman". Un gentleman relativement inaccessible pour elle, qu'importe ses propres sentiments.