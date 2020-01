Peter Facinelli (Twilight) : L'ex de Jennie Garth fiancé pour la 3e fois

Les choses s'accélèrent entre eux ! Peter Facinelli a demandé à sa compagne, Anne Harrison, de l'épouser. Et on peut dire qu'il a fait les choses en grand. Le comédien de 46 ans, héros de la saga Twilight, a attendu de partir en vacances au Mexique avec elle, à Mazatlan, pour poser le genou au sol, rapporte le magazine People. La scène s'est déroulée lors d'un repas très romantique sur la plage. Et pour y assister, une assistance de choc : les trois filles que l'acteur a eues, par le passé, avec Jennie Garth : Luca Bella (22 ans), Lola Ray (17 ans) et Fiona Eve (13 ans). Cette histoire d'amour est donc devenue une belle affaire de famille.

"Ils sont tous les deux si heureux, expliquent les représentants de Peter Facinelli. Ils attendent avec impatience de voir tout ce que cette nouvelle année va leur apporter." Sur les réseaux sociaux, les deux amoureux ont évidemment partagé la nouvelle. Chacun, de son côté, a publié des photos prises le soir de la demande, sur lesquelles on les voit boire amoureusement des coupes de champagne. "Au revoir 2019, écrit Anne Harrison. Merci de m'avoir botté les fesses, de m'avoir rendue plus forte que jamais, d'avoir protégé ma famille et de m'avoir propulsée jusqu'à mes rêves. Pas trop mal, non plus, de passer cette nouvelle année avec mon amour."