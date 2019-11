Petra Ecclestone étrille son ex-mari James Stunt, mytho, violent et père absent

Petra Ecclestone et James Stunt ont divorcé en octobre 2017, mettant fin à un mariage qui a duré six ans. Bien qu'ils aient tourné la page, les deux ex-époux continuent d'échanger des invectives. Petra a décidé de laver son linge sale en public et clashe James sur Instagram, "un homme odieux et narcissique", menteur et papa absent pour ses trois enfants.

"J'ai toujours été une personne discrète et n'ai jamais voulu laver mon linge sale en public. Malheureusement, Instagram a donné à @james_stunt29 une plateforme pour écrire des mensonges publiquement sur ma famille et moi pendant trop longtemps, écrit Petra Ecclestone sur Instagram. Pour cette raison, il est maintenant temps de dire la vérité sur mon ex-mari, un homme odieux et narcissique qui refuse de nous laisser tranquilles."

Ces vérités, la fille du milliardaire Bernie Ecclestone les rédige dans trois publications consacrées à James Stunt. Sur la première, elle révèle à ses près de 16 000 abonnés que son ex-mari n'est pas milliardaire et ne l'a jamais été. "J'ai, naïvement, financé sa vie pendant toute la durée de notre mariage et ai payé pour ses voitures, ses montres, ses oeuvres d'art (les quelques-unes d'authentiques), même son entreprise qui a coulé, Stunt and Co. Malheureusement, James avait une obsession maladive pour l'argent et d'être vu comme un milliardaire indépendant et qui a du succès. L'ennui est qu'il passait la grande partie de ses journées au lit, défoncé aux médicaments."

Elle ajoute : "Vers la fin de notre mariage, il s'était mis à se maquiller entièrement le visage (...) et a même dit à des amis qu'il était le fils illégitime du prince Philip [le mari de la reine Elizabeth II d'Angleterre, ndlr]. Quand il m'a agressée et a menacé de me tuer, je suis partie et ne suis jamais revenue."