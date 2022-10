Philippe Bouvard presque aveugle : le journaliste évoque ses sérieux problèmes de santé

À 92 ans, Philippe Bouvard a récemment sorti son 69ème ouvrage intitulé Le Petit monde de Don Bouvardo. À travers ses pages, il y raconte sa carrière impressionnante de 86 années de journalisme. "Avec le recul et la réflexion, je considère mon modeste parcours comme un conte de fées médiatique", a-t-il confié lors d'une interview pour le magazine Soir Mag.

S'il fait le bilan avec ce livre, Philippe Bouvard continue de prouver qu'il est bien loin de prendre sa retraite. Et ce, en dépit de ses problèmes de santé qui sont très handicapants au quotidien. En effet, depuis des années, l'écrivain présente de sérieux problèmes de vue, laquelle est "quasi nulle aujourd'hui" comme ont souligné nos confrères. "J'ajoute que j'entends très mal !", a-t-il alors ironisé. Et de continuer en partageant son astuce pour réussir à faire ce dont il a envie : "C'est l'âge qui veut ça ! J'ai dicté ce livre, comme je l'ai fait pour un grand nombre de mes articles depuis plus de 50 ans. C'est devenu un réflexe qui, dans mes multiples activités, m'a permis de gagner beaucoup de temps. Cette quasi-cécité me contraint aussi à apprendre par coeur mes chroniques de RTL, avant de les enregistrer."

Ainsi, Philippe Bouvard parvient à toujours travailler jusqu'à cinq heures par jour. "Je suis en permanence en état de surinformation. J'écoute tous les journaux, mais aussi les réactions qui en découlent, avant de livrer les miennes, à RTL comme dans la presse", a-t-il expliqué. Alors, lever le pied n'est pas du tout dans ses projets. "Le problème c'est que je m'ennuie terriblement quand je ne fais rien. J'ai ainsi annoncé ce livre comme le dernier alors que j'en ai déjà un prochain en chantier. Il s'intitulera La retraite : succursale de l'enfer ou antichambre du paradis ?. Cela ne me prend pas du tout mon temps, et je me dis parfois qu'il faudrait que je travaille davantage. Je suis donc ouvert à toutes les propositions. Si on me propose une nouvelle collaboration, j'en serais très heureux et je l'accepterais sans doute." Décidément, Philippe Bouvard est un infatigable !