Philippe Risoli scandalisé par les impôts qu'il paye : "On est plombé !"

Star de TF1 pendant près de dix ans, Philippe Risoli se fait de plus en plus rare à la télévision. Absent depuis 2012, dernière année durant laquelle il a présenté notamment L'école des fans sur Gulli, le célèbre présentateur était l'invité de marque de l'émission L'Instant de luxe, diffusée tous les jours sur Non Stop People, ce mercredi 12 février 2020. Mais lorsque Jordan de Luxe lui demande s'il est aujourd'hui millionnaire, faisant ainsi référence au fameux tirage de la Française des Jeux que Philippe Risoli a présenté pendant neuf ans, ce dernier décide de mettre les choses au clair.

"L'argent que j'ai, je l'ai gagné et j'ai payé énormément d'impôts. J'ai été ravi d'en payer certains. Si ça peut aider la majorité, j'en suis ravi. D'autres impôts, non. Je n'ai pas envie de les payer. Je les paie parce que c'est la loi", déclare-t-il à Jordan de Luxe.

L'occasion pour l'ancien animateur de 66 ans d'aborder le sujet dans de plus amples détails. "Je me fous de ce qu'on peut dire. Le partage, le machin... Moi, je suis un mec qui partage tout, même ma chemise, mais l'ISF, il est là ! (en montrant sa gorge, NDLR)", avoue-t-il. Peu habitué à parler d'argent et très mal à l'aise à l'idée de le faire, Philippe Risoli s'est néanmoins confié sur certaines lois qu'il estime honteuses. "Il y a un truc qui s'appelle l'IFI qui est l'impôt sur la fortune immobilière. Il suffit que vous ayez un bel appartement dans un beau quartier et vous êtes plombé ! Et si vous n'avez pas les ressources qui vont avec et bien vous faites comment ?", s'est-il désolé en affirmant pourtant ne pas être à plaindre : "J'ai la chance de bien vivre et je suis tout à fait à l'aise, donc je n'ai pas de problème."

Malgré les tentatives de Jordan de Luxe, Philippe Risoli n'a pas souhaité révélé exactement le montant de ses revenus. En janvier 2019, il a présenté l'élection de Miss Excellence France sur Grand Lille TV qui a vu la jeune Maëva Serradji couronnée, mais, depuis, l'animateur a disparu de nos petits écrans...