Pierre-Jean Chalençon dévoile son nouveau look dans un clip improbable !

Le médiatique collectionneur de 51 ans, Pierre-Jean Chalençon, a récemment dévoilé une vidéo dans laquelle il apparaît en train de chanter ce qui semble être son nouveau tube : Le Cha-Chalençon. Rien que ça !

Entouré de deux jeunes femmes blondes, Pierre-Jean Chalençon a également totalement changé de look puisqu'il a réalisé un lissage sur sa chevelure qui comportait auparavant de nombreuses bouclettes blondes ou parfois des cheveux crantés. Dans le clip, l'ancien brocanteur de l'émission Affaire Conclue a opté pour un total look bleu façon Michou - son regretté ami - avec une veste, des lunettes et une chemises bleues associées à un jean et des mocassins à glands.

"Dansons le Chalençon", entonne-t-il, tout en essayant de réaliser une chorégraphie des plus périlleuses. "La chenille y'en a marre, c'est pas la danse des canards...", poursuit-il avec beaucoup d'entrain. "Le Cha-Chalençon a pris le pouvoir. Je vis sous les lumières et c'est le paradis. A chacun ses mystères, ses rêves et ses envies. J'aime les milliardaires, et les fauchés aussi. La couleur que je préfère, c'est toujours le bleu nuit. Chez madame la marquise et même chez les Dupont. C'est une gourmandise, les soirées cotillon. Et vive le bal musette, allumez les lampions..."