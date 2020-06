Pierre-Jean Chalençon menteur ? Sévèrement taclé par le compagnon de Michou

Ça va de mal en pis pour Pierre-Jean Chalençon. Non content d'avoir choqué la Toile par ses accusations odieuses envers Line Renaud, voilà qu'il est désormais accusé de mentir. C'est Erwan Toularastel qui sonne cette fois la charge. Il est le dernier compagnon du regretté Michou.

A la mort de l'icône bleue des nuits parisiennes, en janvier dernier, les stars du show-business ont été nombreuses à lui rendre hommage, tout comme elles l'étaient lors de ses obsèques. Une grande popularité qui ne doit pas faire oublier qui était vraiment dans son entourage. Ainsi, Pierre-Jean Chalençon avait donné l'impression de connaître Michou de longue date. "Michou La France... notre patrimoine !!! Une collection de tableaux qu'il voulait offrir au musée de Montmartre. Que va devenir tout cela ? Sa volonté sera-t-elle respectée ? Je serai très vigilant et croyez-moi je serai le gardien de sa volonté", avait ainsi clamé le collectionneur sur Twitter. "Mon amour, tu m'as fait une mauvaise blague, mais je suis tenace. Je ne te laisserai pas partir comme ça. Nous nous reverrons et nous rigolerons encore. Je t'aime mon Michou", ajoutait-il sur Instagram.

Dans l'émission C que du kif, le 16 juin 2020, l'animateur Cyril Hanouna a partagé une lettre rédigée par Erwan Toularastel, l'ultime compagnon de Michou. Ce dernier a sévèrement taclé Pierre-Jean Chalençon. "Non seulement vous intervenez dans l'émission Héritage [de Jean-Marc Morandini, NDLR] en vous faisant passer comme un ami de Michou depuis plusieurs années, mais en ce qui me concerne, vivant avec Michou depuis vingt ans, je ne vous ai jamais vu auprès de lui. Vous n'êtes apparu dans son entourage que depuis quelques mois (...) et vous prétendez être le gardien de sa volonté, mais de quel droit ? Vos propos sont d'une indécence totale (...) Votre ego et votre suffisance font tache sur sa personnalité", a-t-il écrit.

Nul doute que Pierre-Jean Chalençon ne sera plus le bienvenu dans le célèbre cabaret du 18e arrondissement de Paris, dans le quartier de Montmartre, qui a fait la renommée de Michou et continue finalement le spectacle...