Line Renaud - Injures et accusations de Pierre-Jean Chalençon: elle lui répond !

Lundi 15 juin 2020, le collectionneur star d'Affaire conclue Pierre-Jean Chalençon ne trouvait rien de mieux pour commencer la semaine que de s'en prendre à l'une des personnalités préférées des Français : Line Renaud. Le trublion de France 2 avait été odieux envers la touche-à-tout du show business, lui souhaitant carrément de mourir rapidement ! Line est sortie du silence.

Vingt-quatre heures plus tard, c'est sur son compte Twitter, où elle régale ses presque 33 000 abonnés avec des photos et des vidéos de son quotidien ou encore avec ses pensées du jour et ses souvenirs, que Line Renaud a riposté. "Mes cher(ère)s ami(e)s, mon proverbe du jour sera : 'La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe.' Line", a ainsi rédigé - ou plus certainement son équipe de CM - la star âgée de 91 ans. L'ancienne meneuse de revue, qui a même une rue à son nom à Las Vegas, en a vu d'autres dans sa carrière pour se laisser atteindre par des méchancetés et des accusations de la part d'un nouveau venu sur la planète people. Son embrouille avec Édith Piaf, par exemple, avait plus de panache !

Pierre-Jean Chalençon, spécialiste de Napoléon Bonaparte entré dans la lumière médiatique grâce au succès de l'émission Affaire conclue, avait choqué la Toile avec ses accusations envers Line Renaud. Décrivant la chanteuse, comédienne et militante contre le sida comme "la cruauté incarnée", "une femme méchante" , "très pingre" ou encore "une sorcière", il avait ainsi affirmé qu'elle se fichait au fond de son défunt ami Johnny Hallyday ou qu'elle se moquait "en réalité des gays". Il avait ainsi juré qu'il s'expliquerait sur toutes ses accusations prochainement...

Pierre-Jean Chalençon (50 ans) s'est depuis excusé, se disant même prêt à l'inviter au restaurant. Des excuses qui semblaient forcées, mais il a nié auprès de qui voulait l'écouter que France 2 était derrière sa démarche... Sur C8, le 14 juin, plusieurs raisons ont également été évoquées pour justifier la brouille inattendue entre le collectionneur et Line Renaud. À la suite du tweet de Line, il a écrit : "Le crapaud se transforme en prince charmant... c'est flatteur."