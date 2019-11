Pierre-Jean Chalençon ému par la mort de son "amie" Jessye Norman... 2 mois après

Sans surprise, les internautes n'ont pas manqué de lui rappeler qu'il avait un petit train de retard. Certains ont même été surpris d'apprendre l'amitié qui liait Pierre-Jean Chalençon à Jessye Norman.

Généralement, l'homme de 49 ans a plutôt un train d'avance. Il avait par exemple annoncé sa participation à Danse avec les stars alors qu'aucune officialisation n'avait été faite. La production l'avait donc finalement écarté de la saison 10 (remportée par Sami El Gueddari). Interrogée par Télé Loisirs, l'animatrice d'Affaire conclue Sophie Davant avait expliqué qu'il ferait mieux de ne pas mettre la charrue avant les boeufs à chaque fois : "Pierre-Jean est quelqu'un que j'adore, mais c'est un électron libre. On ne peut pas le canaliser, donc il parle beaucoup... Il y a des choses dont on se passerait, surtout hors émission, mais je l'adore ! (...) Je n'aimerais pas qu'il se gâche et qu'il se fourvoie. Je passe mon temps à lui dire (...) Mais j'ai beau lui dire et lui donner des conseils, il est ingérable. J'espère qu'il va choisir les bons projets..."

Récemment, Pierre Jean-Chalençon a confié à Non Stop People qu'il avait deux projets d'émission avec France Télévisions, pour 2020. À suivre...