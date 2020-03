Pierre-Jean Chalençon face au cancer : "Je devrais plus être là depuis 10 ans"

Pierre-Jean Chalençon n'a que 49 ans, mais il a vécu largement assez pour coucher toute une vie d'aventure sur papier. Dans l'autobiographie Appelez-moi l'Empereur (Ed. Harper Collins), l'acheteur d'Affaire conclue raconte son enfance parfois compliquée, sa belle relation avec un homme marié, la grossesse de sa petite amie alors qu'il avait 19 ans, mais surtout, cette leucémie dont il a été atteint il y a désormais dix ans, en 2009. Il a accepté d'en dire plus au micro de Purepeople.com.

De cette forcément difficile épreuve, Pierre-Jean Chalençon en tire une folle rage de vivre et un mantra qui le suit jusqu'à maintenant : carpe diem. "Quand on est face à quelque chose d'assez grave, on se dit toujours : 'Il faudrait accélérer.' J'ai toujours fait beaucoup de choses avant, quand j'ai appris ce problème de santé et ça m'a encore plus motivé pour faire tout ce que je n'avais pas encore fait. Ça fait dix ans que tout ça est derrière moi. C'est beaucoup comme c'est peu", confie-t-il.

"La vie, c'est rien. On n'est pas des fantômes. Il faut profiter au jour le jour. Je n'ai rien à regretter. Je ne devrais plus être là depuis dix ans. Tout ce que je vis depuis dix ans, c'est que du bonus", poursuit Pierre-Jean Chalençon à Purepeople, précisant n'avoir "aucune séquelle" de ce cancer.

Dans son livre, l'acheteur d'Affaire conclue (France 2) décrit cette expérience traumatisante. "Je ne crois pas m'être jamais senti aussi seul. (...) J'ai serré les dents. Je suis entré en guerre contre la maladie. Ça n'a pas été une partie de plaisir. L'odeur des chambres d'hôpital, la peur qui vous attrape le ventre, toutes ces épreuves sont violentes. Il y a la douleur surtout, qui vous attrape le corps et ne vous lâche plus", racontait-il dans les pages de son autobiographie, parue le mercredi 4 mars 2020.

