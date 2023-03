Pierre Ménès en deuil : le journaliste annonce la mort d'un membre de sa famille

C'est une journée bien triste qu'a vécu Pierre Ménès ce 5 mars, comme il l'a annoncé sur son compte Twitter. Il faut dire que le journaliste a vécu de nombreux coups durs dans sa vie et à 59 ans, il est passé par beaucoup de hauts, mais également pas mal de bas. Après être passé par le journal L'Equipe, le natif de Paris s'est fait connaître du grand public en participant pendant plusieurs années à des émissions consacrées au football sur Canal+. Une aventure qui a duré jusqu'en juillet 2021, moment choisi par la chaîne cryptée pour se séparer du trublion du paf, qui a été accusé par plusieurs collègues d'agressions sexuelles.

Un départ très médiatisé, mais ce n'est pas la seule affaire dans laquelle Pierre Ménès est impliqué. Un ancien collaborateur l'a attaqué en justice pour des propos "homophobes" et "racistes". Le jugement a été rendu le 6 février dernier et une ordonnance de non-lieu a été adressée par le parquet de Nanterre à l'encontre du journaliste. Un soulagement forcément pour le compagnon de Mélissa Acosta, qui est également poursuivi pour des faits d'atteinte sexuelle, des "attouchements" au niveau de la poitrine et du ventre par une hôtesse du Parc des Princes. Dans ce cas, le jugement n'a pas encore eu lieu, mais ce n'est pas vraiment ce qui préoccupe l'ancien collègue de Laure Boulleau actuellement.

Pas de Face à Pierrot demain. Je suis désolé

Très actif sur Twitter, où il est suivi par plus de 2,5 millions d'abonnés, Pierre Ménès vient de faire une triste annonce à sa communauté. Ce dimanche 5 mars, en milieu d'après-midi, le journaliste sportif a révélé la mort d'un membre de sa famille. "Ma mère est décédée dans la nuit", écrit-il de manière laconique, avant d'expliquer les répercussions que cette triste nouvelle sur son activité professionnelle : "Pas de Face à Pierrot demain. Je suis désolé."