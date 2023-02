Pierre Ménès accusé de harcèlement moral : le verdict tombe pour le journaliste

La fin d'un long tunnel pour Pierre Ménès. Le journaliste de 59 ans était accusé par un ancien collaborateur de harcèlement moral. Les faits remontent à une période comprise entre septembre 2017 et juin 2018, lorsqu'Emmanuel Trumer, le journaliste travaillait avec l'ancienne star de Canal+. Ce dernier a dénoncé des propos "homophobes" et "racistes" de la part de Pierre Ménès, obtenant l'ouverture d'une information judiciaire en décembre 2020, à la suite d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile en octobre 2019.

Une affaire qui a pris fin le 6 février dernier, puisque le parquet de Nanterre a décidé d'adresser une ordonnance de non-lieu à Pierre Ménès, comme l'a révélé l'AFP. Une décision qui suit les réquisitions du parquet rendues mi-décembre. "Tous les magistrats ont donc conclu à une plainte fondée sur de la mauvaise foi et de la malveillance. Ces enquêtes innocentent définitivement Pierre Ménès et confirment les affabulations d'Emmanuel Trumer", a déclaré Me Arash Derambarsh, l'avocat de Pierre Ménès, à l'AFP.

Le journaliste ne compte pas en rester là, puisqu'une plainte "pour dénonciation calomnieuse dans les prochains jours afin de restaurer son honneur", va être déposée par le mari de Mélissa Acosta. Un jugement qui n'est pas non plus du goût d'Emmanuel Trumer, et son avocat, Me Didier Seban, a indiqué que son client allait faire appel de cette ordonnance.

Plusieurs affaires en cours

Ce n'est pas la seule affaire dans laquelle Pierre Ménès est impliqué actuellement. Une enquête préliminaire du parquet de Nanterre pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel est toujours en cours. Elle fait suite aux révélations de la journaliste Marie Portolano, qui ont notamment entraîné le départ de Canal+ du journaliste sportif.

Une dernière affaire est également en cours. Pierre Ménès est poursuivi pour des faits d'atteinte sexuelle, des "attouchements" au niveau de la poitrine et du ventre par une hôtesse du Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain. Les faits remontraient au 20 novembre 2021 et si la femme n'a pas porté plainte, le jugement doit avoir lieu à Paris.

Pierre Ménès reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.