Pierre Niney et Lena Situations complices, Lou Doillon très chic avec des perles : tous réunis pour une célèbre "fille de"

Ce jeudi soir, Ruinart avait fait les choses en grand ! Comme tous les ans, la marque de champagne avait laissé carte blanche à un artiste pour la présentation de leurs bouteilles, une exposition qui dure un week-end par an. Et pour 2023, c'est Eva Jospin, connue pour son oeuvre autour du carton, qui a été mandatée pour créer un décor de forêt au Carreau du Temple, à Paris. Ce jeudi, pour l'inauguration, la rare jeune femme avait bien sûr fait le déplacement en famille.

Son père, l'ancien premier ministre Lionel Jospin, était en effet présent tout comme la philosophe Sylviane Agacinsky, la seconde épouse de l'homme politique. Mariés depuis les années 90, tous les deux semblaient toujours aussi complices. Pour rappel, Lionel Jospin avait eu deux enfants (Hugo, né en 1973 et Eva, donc, née en 1975) avec Elisabeth Dannenmuller avant de refaire sa vie. La jeune femme a également pu compter sur Adriano Valerio, son mari et le père de son fils cadet, présent à ses côtés. Ses trois enfants en revanche (ses deux aînés sont nés d'une première union avec Pierre Torreton) n'étaient pas là.

Pierre Niney et Lena Situations complices

Au contraire de toute une myriade de personnalités qui étaient venues découvrir son oeuvre. Et notamment d'un couple soudé que l'on n'avait pas vu ensemble depuis plusieurs semaines : Lena Situations et Seb La Frite étaient présents et ont posé enlacés devant les photographes. Véritable icône de la dernière Fashion Week, où elle a marqué avec ses tenues extravagantes, la jeune femme avait retrouvé ses éternels cheveux frisés et était absolument canon dans sa robe noire.

Autre jeune couple plutôt rare dans ce genre d'événements : Chloé Jouannet et son petit ami Sandor Funtek étaient venus découvrir les décors signés Eva Jospin. En couple depuis plus de deux ans, la fille d'Alexandra Lamy et l'acteur récemment complimenté pour son rôle dans Suprême semblaient très souriants. Ils ont pu retrouver pendant la soirée l'humoriste Panayotis Pascot, ou encore Pierre Niney venu en solo.

L'acteur, dont la femme, Natasha Andrews, était sûrement restée à la maison pour garder leurs deux filles Lola et Billie (5 et 3 ans), en a profité pour poser avec Lena Situations ou même avec Eva Jospin. Celle-ci a également retrouvé Lou Doillon, sublime dans un tailleur bleu marine et un gros collier de perles à plusieurs rangs, et qui s'offrait une soirée sans son adorable fils Laszlo (8 mois). Enfin, Charlotte Rampling et Yann Arthus Bertrand faisaient eux aussi partie des invités.