Pierre Niney victime d'une "malédiction" ? Le comportement de sa fille qui l'a longtemps mortifié

Ce mercredi 26 octobre, la star des réseaux sociaux Léna Situations a diffusé sur la plateforme Spotify le deuxième épisode de son podcast intitulé Canapé Six Places. Son invité du jour : Pierre Niney . Le thème du jour : le deuil de la perfection. Ce qui a notamment amené l'acteur de 33 ans à préciser qu'il fait très souvent appel à l'humour pour s'affranchir du regard des autres. "L'humour peut même te sauver de situations très graves", a-t-il ainsi déclaré, lui qui aime beaucoup utiliser cet art pour raconter ses histoires, que ce soit au sujet d'une embrouille en taxi ou d'une rencontre malaisante avec une star, par exemple...

De quoi lui rappeler une anecdote au sujet de l'une de ses deux filles, qu'il n'a pas manqué de révéler à l'influenceuse et ses auditeurs dans ce podcast. "C'est marrant car j'ai l'une de mes deux filles qui a ri tard. Ça m'a inquiété car j'aime tellement l'humour que je me suis dit : 'C'est une malédiction. On m'envoie un enfant qui ne va jamais rire'", a-t-il raconté, avant d'expliquer que cette situation a bien changé depuis.



Ça matche très bien

"Je me souviens de sa première vanne. Elle m'a dit un jour : 'Je t'aime jusqu'aux étoiles, jusqu'aux arcs-en-ciel et jusqu'à la poubelle'. J'ai trouvé ça exceptionnel, je m'en rappellerais toute ma vie car je me suis dit 'Ça y est elle a compris le truc de mélanger et surprendre avec un champ lexical qui n'est pas forcément le même'. J'ai adoré ça".

Récemment, l'acteur césarisé pour sa performance dans le film Yves Saint-Laurent en 2015 se confiait dans le Sept à huit sur sa nouvelle vie à la campagne avec sa femme Natasha Andrews, qu'il a rencontrée en 2008 et avec laquelle il est donc papa de deux filles : Lola, née en 2017, et Billie, née en 2019. "Ça matche très bien. Le fait, un moment, d'être dans un espace de vie plus proche de la nature. Et puis, de choisir quand on a envie d'être dans la foule et de choisir quand on a envie d'être au calme chez soi, la nuit avec le bruit des chouettes et du feu, c'est cool", s'était-il confié.