Pierre Niney : Anecdote surprenante de l'acteur sur un voyage lunaire en taxi !

C'est une situation plutôt cocasse dans laquelle s'est retrouvé Pierre Niney ce samedi 16 juillet. Alors que l'acteur de 33 ans, rayonnant à Cannes, se trouvait à bord d'un taxi, il a assisté à une scène insolite, et pour le moins inattendue. "Mon chauffeur de taxi a une micro embrouille de loin avec un autre chauffeur" a-t-il indiqué à ses fans sur son compte Instagram en partageant une vidéo de ce qui se passait sous ses yeux.

"Et depuis, il se refait la scène en mimes et air-argumente, le tout dans un parfait silence," a rajouté l'acteur du Flambeau dans une seconde story dans laquelle on aperçoit le principal intéressé en train de faire des grands gestes comme s'il était effectivement en train de se disputer.

"Ça dure depuis 22 minutes" a expliqué l'acolyte de Jean Dujardin dans le troisième opus d'OSS 117 par le biais d'une troisième story Instagram. "Je vois tellement l'endroit mental où il est bloqué !" a-t-il conclu, en rajoutant les hashtags injustice et répartie d'escalier, ce qui n'a pas manqué de faire rire les internautes.

Pierre Niney était déjà au centre de l'attention tout récemment, mais pour une toute autre raison : son look. Un nouveau style qui a beaucoup divisé ses fans. Cela dit, c'est avant tout à sa femme, l'actrice et photographe australienne Natasha Andrews, qu'il doit plaire... Et c'est à priori le cas puisqu'il n'y a aucune séparation visible à l'horizon ! Uniquement de l'amour, depuis qu'ils ont officialisé leur couple en 2008. Une relation qui a débouché sur la naissance de deux adorables petites filles : Lola, née en 2017, et Billie, née deux ans plus tard.

L'ancien pensionnaire de la Comédie Française est donc papa mais également acteur, une profession très chronophage. Sauver ou périr, Boîte Noire, Goliath... Depuis son César du Meilleur acteur reçu en 2015 pour sa prestation dans Yves Saint-Laurent de Jalil Lespert, Pierre Niney n'arrête pas. Les tournages et apparitions pour différents projets se multiplient. Il sera à l'affiche prochainement dans Le Livre des solutions, un film réalisé par Michel Gondry.