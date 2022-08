Pierre Niney mort de honte : sa rencontre très malaisante avec une actrice américaine

"Tout est gênant"

S'il était décidé à rester en retrait, tous les feux étaient au vert afin qu'il prenne son courage à deux mains et qu'il parte à la rencontre de la jolie blonde. Il a notamment expliqué avoir eu un égo boost (prise de confiance de soi) au moment où Julianne Moore s'est approchée de lui afin de le complimenter pour sa performance dans le film Yves Saint-Laurent de Jalil Lespert, pour lequel il a reçu le César du meilleur acteur en 2015. Il n'en fallait pas plus à l'acteur au nouveau look pour changer d'avis et partir à la recherche de Jennifer Lawrence afin de la rencontrer.

Il a embarqué avec lui un producteur travaillant aux États-Unis afin d'assurer la traduction. Malheureusement, une fois devant l'actrice, le malaise s'est installé. "Il me la présente, tout est gênant ! Il parle super mal anglais (...) C'est la pire chose qui puisse t'arriver, être mal introduit auprès d'une énorme star" a-t-il poursuivi, avant d'expliquer qu'elle était par conséquent très mal à l'aise, tout comme lui. Une scène qui s'est achevée par une poignée de main ratée, de quoi rendre la situation encore plus malaisante qu'elle ne l'était déjà...

Une anecdote racontée avec beaucoup d'humour par l'acteur, qu'il a conclue en qualifiant l'actrice comme "la femme de ma vie". Une phrase à prendre bien évidemment au second degré puisqu'il est en couple avec l'actrice et photographe australienne Natasha Andrews depuis 2008. Ils ont ensemble deux filles : Lola, née en 2017, et Billie, née en 2019.