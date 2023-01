Pierre Palmade et Chantal Ladesou "nus" dans La Fine Equipe face à Jenifer, divine en petite robe noire

Personne ne peut arrêter Pierre Palmade. Après avoir connu le succès avec son inédit du Grand Restaurant sur M6 en décembre dernier, c'est sur France 2 que l'acteur et humoriste de 54 ans revient avec un nouveau numéro de La Fine Equipe. Une soirée une fois de plus exceptionnelle qui réunit de nombreux artistes de tous horizons.

Pierre Palmade n'est jamais à court d'idées. Ainsi, ce samedi 14 janvier 2023, il proposera une nouvelle émission de La Fine Equipe. Un divertissement original qui réunit une nouvelle équipe composée de plusieurs générations d'artistes. Ils sont une quarantaine à avoir accepté d'interpréter des sketchs hilarants. Les téléspectateurs retrouveront des parodies télévisées comme une des Drôles de dames avec Michèle Bernier, Arielle Dombasle et Claire Nadeau. "Un trio improbable" a précisé Pierre Palmade à nos confrères de Télé 7 Jours (édition du 9 janvier). Ce dernier et Chantal Ladesou seront quant à eux "nus" pour incarner Adam et Eve, Sylvie Testud s'est mise dans la peau de Marylin Monroe ou encore Régis Laspalès dans celle de Columbo.

Des sketchs cultes en versions raccourcies

On retrouvera également de nouvelles versions de sketchs mythiques comme Le colonel de Pierre Palmade ou Le Bottin de Sylvie Jolie. "On m'a demandé de raccourcir les sketchs pour plus de fluidité", a précisé Pierre Palmade, toujours à Télé 7 Jours. Mimie Mathy, Olivier Sitruk, Alex Lutz, Paul Mirabel, Isabelle Nanty, Laurent Gerra, Baptiste Lecaplain, Elie Semoun, Tom Villa, Arnaud Ducret, Olivier De Benoist, Tristan Lopin seront aussi de la partie. Tout comme Jean-Charles Papi, Jean Leduc, Emmanuelle Michelet, Michel Fau, Christophe Canard, Yann Papin, Benjamin Gauthier, Alexandra Chouraqui, Jenny From The Bloc-Note, Texia Slater et Vanina Chupa.

Côté musique, de nombreux artistes ont été invités à évoluer dans des tableaux musicaux spectaculaires. Amir s'est mis dans la peau de James Bond. Jenifer a quant à elle fait sensation, sublime en petite robe noire. Elle interprètera notamment L'amour c'est comme une cigarette, de Sylvie Vartan. On verra également Garou, Claudio Capéo, Patrick Fiori, Hélène Ségara, Robert Charlebois ou Isabelle Boulay.

Une soirée pleine de rires, de générosité, de bonne humeur et de complicité à découvrir le samedi 14 janvier 2023, sur France 2, à partir de 21h10