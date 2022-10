Plus belle la vie : Laetitia Milot finalement de retour malgré le refus de la prod', revirement de situation !

La fin est toute proche pour Plus belle la vie. Après près de deux décennies de succès sur France 3, la série s'arrête. Le 18 novembre prochain, la chaîne diffusera un épisode final digne de ce nom, réunissant les personnages les plus marquants du Mistral. A la déception générale, certains manquent à l'appel comme Laetitia Milot. Mais l'actrice de 42 ans n'a pas dit son dernier mot ! En effet, elle signe tout de même son retour dans Plus belle la vie !

Elle ne sera pas de la partie pour la grand final, mais Laetitia Milot revient dans l'épisode diffusé ce mercredi 5 octobre 2022 et d'ores et déjà disponible sur Salto. Celle qui interprète Mélanie Rinato, serveuse emblématique du bar du Mistral, est sollicitée par François (joué par Thierry Ragueneau) et Thomas Marci (campé par Laurent Kérusoré) après que le duo ait trouvé une note à son nom dans les affaires de Roland Marci (interprété par Michel Cordes) après sa mort. Une brève apparition qui devrait ravir la belle mais aussi les fans du feuilleton qui espéraient la revoir à l'antenne.

Pas rancunière, la maman de la petite Lyana (4 ans) avait réagi après l'annonce de son non-retour pour la dernière de Plus belle la vie. "France Télévisions à ses raisons que je n'ai pas à commenter. Pour moi, évidemment, c'est une page merveilleuse qui se tourne. Je ne garde que des bons souvenirs de Plus belle la vie, de son ambiance familiale. Je revois d'ailleurs régulièrement certains acteurs, avait-elle confié à Télé Magazine. Quoi qu'il en soit, ça restera à jamais la série qui m'a fait connaître du public." De son coté, la production avait assuré qu'elle n'était "pas fâchée avec Laetitia". "Nous aimons beaucoup Laetitia et elle a énormément participé à la réussite de la série. Nous n'avons aucunement la volonté de ne pas la faire revenir. Mais faire revenir un acteur juste pour le faire revenir, ça n'a aucun intérêt et ce ne serait pas lui faire un cadeau, avait ainsi indiqué Claire de la Rochefoucauld, nouvelle productrice de la série à Allociné. Si elle revient, il faut qu'elle ait des choses à défendre sinon ce n'est pas intéressant." Un accord a finalement été trouvé puisque la belle est de retour au Mistral !