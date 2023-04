Prince George : Un futur roi déjà trop classe, son geste admiré et très commenté à la messe de Pâques

L'ordre de succession au trône d'Angleterre a été chamboulé par la mort de la reine Elizabeth II, officiellement couronnée depuis 1953. Son départ en septembre dernier a changé la donne : son fils Charles devenu roi, le prince William figure désormais en 2ème position, le prince George, son aîné, lui emboîtant le pas. Malgré ses 9 printemps et son allure de petit garçon, le frère de Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, a déjà tout d'un grand. Plus le temps passe, plus George prouve qu'il aura les épaules pour assumer un tel rôle. Ses parents, Kate Middleton et le prince William, font tout pour le préparer en douceur.

Ce dimanche 9 avril avait lieu la messe de Pâques. Les Windsor se sont donc réunis à la chapelle Saint George pour le traditionnel rassemblement familial. Eugenie d'York est arrivée au bras de son mari Jack Brooksbank, le baby bump bien en évidence. La princesse Anne, le décrié prince Andrew et le roi Charles et Camilla Parker-Bowles sont arrivés les uns à côté des autres, entourés des autres membres de la famille que sont Zara Phillips, Mike Tindall et leurs enfants ainsi que Kate, William et leurs trois bambins, George, Charlotte et Louis.

Si les Cambridge étaient tirés à quatre épingles pour l'occasion, leurs tenues ne sont pas les seuls détails qui ont sauté aux yeux du public. Les fans de la royauté ont prêté attention à la sortie de l'église et ont constaté que le prince et la princesse de Galles laissaient déjà à leur aîné tout le loisir de briller pour le préparer au grand rôle qui l'attend. C'est ainsi que le jeune George s'est retrouvé le premier à serrer la main du clergé ayant donné la messe quelques minutes plus tôt. Un dévouement salué par les internautes qui voient déjà en George l'avenir serein et moderne d'une monarchie dépoussiérée : "Il commence à réaliser sa place. (...) C'est formidable de voir à quel point il prend confiance", "Regardez comme William et Kate sont fiers de lui", "Il prend les devants avec ses parents et serre la main du clergé", "Il prend confiance en lui, ça fait plaisir à voir" ont écrit les internautes d'après Hello Magazine.