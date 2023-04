Eugenie d'York très enceinte : apparition avec son mari Jack, le baby-bump en évidence

La famille royale est sur le point de s'agrandir. On ne compte pas sur Kate Middleton et le prince William ou Zara Phillips et Mike Tindall cette fois-ci. D'ici quelques mois, la princesse Eugenie d'York, 33 ans, donnera naissance à son deuxième enfant. Une bonne nouvelle que la fille du prince Andrew et son mari Jack Brooksbank ont partagée sur les réseaux sociaux au mois de janvier. A l'époque, la soeur de Beatrice révélait un cliché d'elle dans un jardin avec son fils August en train de lui poser un bisou sur le ventre : "Nous sommes tellement heureux de vous annoncer qu'il y aura un nouveau membre dans notre famille cet été." En attendant de le rencontrer en personne, les parents continuent leur vie de têtes couronnées.

Ce 9 avril, tout le clan Windsor avait rendez-vous à la chapelle Saint George du château de Windsor (lieu du mariage du prince Harry et de Meghan Markle) pour la messe de Pâques. La princesse Eugenie a ainsi dévoilé son baby bump dans une belle robe de la marque This is Whistles et une paire d'escarpins Jimmy Choo. Tout en bleu, la future maman pourrait avoir vendu la mèche et subtilement communiqué que son bébé serait un garçon mais à voir les tenues des autres membres du clan, il semblerait que la couleur était le dress code imposé pour la journée.

C'est également sur du bleu que le clan Cambridge a misé pour la messe de Pâques. Kate Middleton a misé sur une robe manteau de couleur bleu électrique Catherine Walker qu'elle avait assortie à son couvre-chef Lock Hatters, à sa pochette Emily London et à ses boucles d'oreilles Carousel. La princesse Charlotte portait elle aussi une robe bleue fleurie et des collants assortis. Ses frères George et Louis ont misé sur la cravate ou le short dans les mêmes tons à l'image de leur grand-mère par alliance Camilla Parker-Bowles et du roi Charles III.

Un événement joyeux

Le ciel est-il sur le point de s'éclaircir pour la monarchie britannique ? Après des mois voire des années d'ennuis, rythmées par les révélations du prince Harry et de Meghan Markle ou la proximité du prince Andrew avec Jeffrey Epstein, il semblerait qu'un renouveau pointe le bout de son nez sur Windsor. Outre la naissance prochaine du deuxième enfant d'Eugenie et Jack Brooksbank, la famille s'apprête à vivre un moment historique avec le couronnement du roi Charles III et de Camilla Parker-Bowles dont le rendez-vous est fixé le 6 mai prochain. Un jour plutôt joyeux qui devrait, on l'espère, faire oublier temporairement les querelles familiales.