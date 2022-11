Prince Harry et Meghan Markle, stars d'un gala : l'énorme somme à dépenser pour les rencontrer...

Rencontrer et discuter avec le prince Harry et Meghan Markle, cela n'a pas de prix... Ou plutôt si, et très élevé ! Alors qu'ils vivent désormais loin de la monarchie britannique, le fils du roi Charles III et sa femme ne semblent pas avoir totalement renoncé au luxe et au faste : invités d'honneur d'un gala de charité, dans lequel ils recevront un prix, tous les deux côtoieront en effet d'autres "specials guests"... très riches : pour passer la soirée à leurs côtés, il faudra débourser une fortune !

Il faut dire que le couple n'est pas vraiment dans le besoin lui-même : héritier de la moitié de la fortune de sa mère, Lady Diana, soit 13 millions de livres reçues le jour de ses 30 ans, le prince Harry aurait également touché près de 7 millions de livres de son arrière-grand-mère, la reine douairière Elizabeth Bowes Lyons, morte en 2002 l'année de ses 18 ans. Un bel héritage, qu'il a complété d'un très beau chèque de 20 millions de dollars pour ses mémoires, très attendues, ainsi que d'un contrat très juteux avec Netflix...

Un compte en banque bien fourni pour le fils du roi Charles, sa femme et leurs deux bambins, Archie (3 ans et demi) et Lilibet (1 an et demi), sans doute complété des revenus d'actrice de Meghan Markle, et qui leur a sans doute permis d'acheter leur superbe manoir de Montecito, en Californie, où ils vivent depuis leur départ fracassant de Grande-Bretagne fin 2019.

Tout proche du logement de Doria Ragland, la mère de la duchesse, et ultra-surveillé, celui-ci n'a en revanche pas été payé par la famille royale : en quittant ses obligations, le prince Harry a renoncé à la très forte rente de son père, qui s'élevait à plusieurs millions de dollars par an...

Des millionnaires à leur table ?

Mais pour le gala, qui se déroulera le 6 décembre à New York pour la fondation Robert Kennedy (à peine une semaine après le voyage du prince William et de Kate Middleton à Boston) le couple ne déboursera pas d'argent : invités par Kerry Kennedy, ils recevront un prix pour leur engagement philanthropique et seront à la table d'honneur. Et pour en faire également partie, les invités devront débourser un million de dollars, uniquement pour quatre places à leur table !

Une énorme somme qui sera reversée, on l'espère, à une oeuvre caritative. En tout cas, le prix donné au duc et à la duchesse de Sussex fait plutôt grincer des dents. "Je trouve cela quelque part entre le sublimement ridicule et le carrément ridicule. C'est absurde. Que diable ont-ils fait pour mériter cela ? Quel pourcentage de la fortune de Harry et Meghan est consacré à des causes louables", a même déclaré David Nasaw, écrivain spécialiste de la famille Kennedy.