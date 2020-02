Princesse Anne : Une de ses proches abattue par son mari jaloux

Alors que les scandales qui ébranlent la monarchie ces derniers mois, de l'affaire Epstein dans laquelle trempe le prince Andrew à la scission houleuse des Sussex, déchaînent les passions, un crime passionnel a attiré le nom de la princesse Anne dans la rubrique faits divers : une de ses connaissances a vraisemblablement tué sa femme avant de tenter de se donner la mort, dans la campagne du Somerset (Sud-Ouest de l'Angleterre).

La police a ouvert une enquête pour meurtre visant John Zurick après que cet homme de 67 ans, qui entraîna un chien de chasse de la fille de la reine Elizabeth II, a abattu sa femme Debbie (56 ans), puis a tenté de se suicider en retournant le canon de l'arme contre lui, pris de folie meurtrière en découvrant qu'elle avait un nouvel homme dans sa vie. John et Debbie, qui étaient séparés depuis plusieurs mois, comptaient parmi les membres les plus en vue de la Working Clumber Spaniel Society, association dédiée à la préservation de la race (le clumber spaniel est le plus grand des épagneuls) dont la présidente n'est autre que la princesse Anne, et étaient des figures connues du milieu de la chasse.

Selon les informations rapportées en exclusivité par le Daily Mail, obtenues auprès d'amis du couple et du voisinage, les services d'urgence ont dû intervenir dans l'après-midi du samedi 22 février 2020 sur une propriété du village de Winsford ayant appartenu à la famille du Premier ministre Boris Johnson. Les secours n'ont rien pu faire pour Debbie Zurick, déclarée morte sur les lieux, mais John Zurick, héliporté vers un hôpital de la région, s'en est tiré et se trouve dans un état certes grave, mais stable.

Le couple, qui était marié depuis une trentaine d'années et avait fait en 2013 l'acquisition du cottage où l'actuel chef du gouvernement britannique passa une partie de son enfance, tenait un élevage de clumber spaniels. Sur le site officiel de l'association, dont Debbie était la secrétaire honoraire très appréciée, selon leur voisin Stanley Johnson, John Zurick évoquait Sparkle, le chien de la princesse royale passé entre ses mains, et le reproche qu'il lui avait valu de la part de cette dernière le jour où Sparkle avait failli à sa mission, manquant de rapporter un faisan lors d'une chasse.

D'une manière tristement banale, c'est l'échec de leur mariage qui aurait conduit au drame : "exaspérée" par sa relation avec son mari et atteinte d'un cancer, Debbie Zurick serait partie habiter chez des amis en Irlande, histoire de prendre ses distances. John, lui, croyait toujours qu'une réconciliation était possible. Autant dire qu'il est tombé de haut en apprenant que son épouse avait tourné la page et fréquentait un autre homme... Et lorsqu'elle est revenue à Winsford, accompagnée d'une amie, pour prendre des affaires et s'occuper des activités de l'élevage, il lui a tiré dessus. À plusieurs reprises, semble-t-il, puisque le Daily Mail évoque de "graves blessures" – au pluriel. L'amie a été épargnée. Et John, une fois rétabli, devra répondre de ses actes...